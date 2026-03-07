Hallaron a un bebé recién nacido abandonado en una bolsa y detuvieron a su madre
Un vecino escuchó llantos que provenían de la vereda y descubrió a un pequeño que aún conservaba el cordón umbilical. Tras un rápido operativo cerrojo, la policía logró identificar y aprehender a la progenitora.
Tras el aviso de las vecinas, funcionarios policiales se apersonado para rescatar al nene y trasladarlo a un centro médico.
El silencio de la tarde en la localidad bonaerense de Merlo se vio interrumpido por un sonido que nadie esperaba encontrar entre los residuos. Eran cerca de las 14 horas cuando un vecino, alertado por un llanto persistente que creía de un animal, se topó con una realidad desgarradora: dentro de una bolsa de residuos, envuelto en una manta precaria, se encontraba un bebé recién nacido.
El hallazgo se produjo en la intersección de las calles Riobamba y Suipacha. Según confirmaron fuentes policiales, el pequeño todavía tenía rastros de sangre y el cordón umbilical sin cortar, lo que indicaba que el parto se había producido apenas minutos antes del abandono a la intemperie.
El rescate y la salud del pequeño
Inmediatamente, el vecino dio aviso al 911. Personal de la Comisaría 1ra de Merlo se desplazó al lugar y, ante la urgencia del caso, trasladaron al neonato al Hospital Héroes de Malvinas. Los médicos que lo recibieron constataron que, a pesar de las condiciones extremas y el riesgo de hipotermia, el bebé se encontraba estable.
En el centro asistencial, el personal de enfermería decidió bautizarlo como "Francisco". "Es un milagro que lo hayan escuchado a tiempo; unos minutos más y la historia hubiera sido otra", comentaron fuentes vinculadas a la salud pública. El niño permanece bajo observación, recibiendo los cuidados necesarios mientras interviene la Justicia.
La detención: el rastro detrás de la bolsa
A partir de la denuncia, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 de Morón inició una investigación contrarreloj. Gracias al relevamiento de las cámaras de seguridad municipales y privadas de la zona, los investigadores lograron reconstruir el recorrido de una mujer que caminaba con dificultad y que, en un punto determinado, se desprendió del bulto.
Pocas horas después, la policía realizó un operativo cerrojo que derivó en la aprehensión de una mujer de 24 años, señalada como la presunta madre. "La mujer fue localizada en las inmediaciones y presentaba signos compatibles con un parto reciente, por lo que también fue trasladada para recibir asistencia médica bajo custodia policial", confirmaron los agentes a cargo del procedimiento.
Un debate que se reaviva
El caso ha generado una profunda conmoción en la comunidad. La causa quedó caratulada preventivamente como "Abandono de persona", un delito que, dadas las circunstancias de vulnerabilidad extrema del menor, podría agravarse.
Mientras Francisco se recupera y se convierte en el centro de atención de los médicos de Merlo, la Justicia deberá determinar no solo la responsabilidad penal de la mujer detenida, sino también el contexto de desamparo o crisis que llevó a este desenlace, buscando asegurar, por sobre todo, el interés superior del niño.