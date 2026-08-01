Madrugada agitada

Un ladrón entró en una casa en Santo Tomé, se tiroteó con la policía y terminó herido

El sospechoso, de 33 años, intentó escapar apuntando con un arma de fuego a los efectivos policiales y terminó aprehendido tras recibir un disparo en la pierna. Enfrenta una severa lista de cargos que incluye tentativa de homicidio y privación ilegítima de la libertad.