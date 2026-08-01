Un violento episodio ocurrido en Santo Tomé durante la madrugada de este sábado terminó con la detención de un sujeto de 33 años, quien fue alcanzado por una bala policial.
Un ladrón entró en una casa en Santo Tomé, se tiroteó con la policía y terminó herido
El sospechoso, de 33 años, intentó escapar apuntando con un arma de fuego a los efectivos policiales y terminó aprehendido tras recibir un disparo en la pierna. Enfrenta una severa lista de cargos que incluye tentativa de homicidio y privación ilegítima de la libertad.
El hecho comenzó alrededor de la 1, cuando agentes del Comando Radioeléctrico (C.R.E) acudieron a la zona de Formosa y Rivadavia, tras una alerta del Central de Emergencias 911 que daba cuenta de un robo en grado de tentativa.
Al arribar al lugar, los uniformados divisaron a un hombre saliendo apresuradamente de una finca.
Lejos de acatar la orden de alto, el sospechoso emprendió la fuga a pie mientras apuntaba directamente al personal policial con un arma de fuego, generando un momento de extrema tensión.
Persecución
La persecución se extendió por varias cuadras hasta la intersección de Alberdi y Rivadavia. Ante la inminente amenaza y la agresión armada del fugitivo, uno de los efectivos repelió el ataque utilizando su arma reglamentaria.
Un proyectil impactó en la pierna del sospechoso y lo dejó fuera de combate.
El imputado fue aprehendido de inmediato y trasladado bajo custodia policial al Samco local para recibir asistencia médica.
Según el informe brindado por personal del Hospital Cullen, donde luego fue derivado el delincuente, la lesión correspondió a una herida de arma de fuego en el miembro inferior izquierdo, con orificio de entrada y salida.
Tras realizarle las curaciones de rigor, el hombre fue dado de alta y quedó formalmente a disposición de la Justicia.
Graves cargos
En el lugar de los hechos trabajó personal del gabinete pericial para recolectar evidencias, secuestrar el arma empleada por el agresor y realizar los estudios de rigor sobre la escena.
La causa, radicada por jurisdicción en la Subcomisaría 9°, involucra a una víctima de 29 años y abarca una pesada imputación criminal: privación ilegítima de la libertad, tentativa de homicidio y lesiones, amenaza calificada, portación ilegítima de arma de fuego, violación de domicilio y daño a la propiedad.
El detenido permanecerá privado de su libertad a la espera de la audiencia imputativa, donde el Ministerio Público de la Acusación mostrará al juez la evidencia para que se defina su situación procesal.