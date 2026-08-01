Una camioneta utilitaria Fiat Ducato quedó completamente destruida tras un voraz incendio registrado durante las primeras horas de este sábado en la zona norte de la ciudad de Santa Fe.
Se incendió un vehículo utilitario durante la madrugada en barrio Los Hornos
El siniestro ocurrió minutos después de las 5 de la madrugada, en calle Urquiza al 6500. Bomberos Zapadores lograron sofocar las llamas, ante la mirada de la propietaria.
El alerta ingresó a la Dirección General de Bomberos a las 05.18. La Centra de Emergencias 911 avisaba que un vehículo se incendiaba en calle Urquiza a la altura del 6500.
Al llegar al lugar, los efectivos del Cuartel Central constataron que el fuego se desarrollaba de manera generalizada sobre el rodado, el cual se encontraba estacionado en su sentido correcto de circulación, orientado hacia el sur.
Operativo
Para controlar la emergencia, los bomberos desplegaron rápidamente una línea de ataque de 25 milímetros conectada a la unidad operativa.
Tras varios minutos de trabajo intensivo, la dotación logró sofocar el fuego y evitar que las llamas se propagaran hacia estructuras o vehículos linderos.
A pesar del rápido accionar bomberil, las afectaciones sobre la Fiat Ducato fueron totales, sufriendo severos daños materiales en toda su estructura.
Propietaria
En el lugar se hizo presente una mujer que dijo ser la propietaria del rodado afectado.
Asimismo, personal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I colaboró en el resguardo de la zona y la ordenación del tránsito durante las tareas de extinción e inspección.
Las autoridades finalizaron las pericias en el lugar para intentar determinar el origen del fuego antes de concretar el repliegue de la dotación al cuartel.