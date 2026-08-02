Un joven motociclista de 25 años perdió la vida luego de protagonizar un violento siniestro vial con un automóvil en una de las principales esquinas de la localidad de Monte Vera. El conductor del otro vehículo sufrió lesiones de carácter leve y quedó involucrado en una causa judicial por homicidio culposo en siniestro vial, cuya investigación quedó a cargo de la Justicia.
Un motociclista murió tras un violento choque con un automóvil en Monte Vera
El siniestro ocurrió durante la madrugada del domingo en la intersección de avenida San Martín y Santa Cruz. La víctima fue trasladada al Hospital Iturraspe, donde los médicos confirmaron su fallecimiento. La Justicia investiga las circunstancias en que colisionaron la motocicleta y un automóvil.
El hecho ocurrió alrededor de las 4.20 en la intersección de avenida San Martín y calle Santa Cruz, donde, por causas que aún no fueron determinadas, colisionaron un automóvil Fiat Palio de color rojo y una motocicleta Guerrero Trip de 110 centímetros cúbicos.
De acuerdo con las primeras actuaciones realizadas por efectivos de la Comisaría 20 de Monte Vera, el automóvil era conducido por un hombre de 29 años, mientras que la motocicleta estaba al mando de un joven de 25.
Operativo de emergencia
Tras el impacto, vecinos y ocasionales testigos alertaron a los servicios de emergencia, lo que motivó un rápido despliegue policial y sanitario en el lugar del siniestro.
Pese a la intervención del personal médico, las lesiones sufridas por el motociclista resultaron irreversibles. La ambulancia del servicio de emergencias lo trasladó de urgencia al Hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe, pero al arribar al centro asistencial los profesionales constataron que ya no presentaba signos vitales.
En una primera evaluación recibido por el médico de turno quien certificó la ausencia de signos de vida. Minutos más tarde, la médica de la Policía confirmó oficialmente el fallecimiento.
Peritajes en el lugar
Mientras tanto, sobre la escena del siniestro trabajó personal del área de Criminalística, que realizó el relevamiento fotográfico, la inspección de los vehículos y las pericias destinadas a reconstruir la dinámica de la colisión.
El análisis de las huellas de frenado, la posición final de ambos rodados y otros indicios serán determinantes para establecer cómo se produjo el impacto y las eventuales responsabilidades.
Por su parte el conductor del Fiat Palio también fue trasladado al Hospital Iturraspe, donde fue examinado por los médicos de guardia.
Según el informe oficial, presentaba traumatismos de carácter leve y no registraba fracturas, por lo que recibió la atención correspondiente antes de quedar a disposición de la investigación judicial.
Investigación en curso
La fiscalía interviniente ordenó las medidas procesales de rigor mientras continúa la recolección de pruebas.
Como ocurre en este tipo de hechos, la calificación legal inicial es homicidio culposo en siniestro vial, figura que podrá mantenerse o modificarse a medida que avance la investigación y se incorporen los resultados de las pericias accidentológicas y demás elementos probatorios.