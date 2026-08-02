Fatal

Un motociclista murió tras un violento choque con un automóvil en Monte Vera

El siniestro ocurrió durante la madrugada del domingo en la intersección de avenida San Martín y Santa Cruz. La víctima fue trasladada al Hospital Iturraspe, donde los médicos confirmaron su fallecimiento. La Justicia investiga las circunstancias en que colisionaron la motocicleta y un automóvil.