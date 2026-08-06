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"Corto y seco": un sismo de 4.6 de magnitud sorprendió a los vecinos de Mendoza

El fenómeno ocurrió a las 21, con epicentro cerca de Ugarteche y a solo 10 kilómetros de profundidad, lo que provocó que se percibiera de manera clara e intensa en diversos departamentos del área metropolitana.

A los pocos minutos del fenómeno, usuarios en las redes sociales reportaron la sacudida. A los pocos minutos del fenómeno, usuarios en las redes sociales reportaron la sacudida.
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Un fuerte sismo sorprendió a los habitantes del Gran Mendoza en la noche de este jueves 6 de agosto de 2026, sin que se reportaran heridos al momento.

Fuente: INPRESFuente: INPRES

De acuerdo con los datos oficiales emitidos por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 4.6 en la escala de Richter y se registró a una escasa profundidad de 10 kilómetros.

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El evento sísmico tuvo lugar exactamente a las 21, momento en que miles de mendocinos se encontraban en sus hogares al cierre de la jornada. El epicentro fue localizado a 16 kilómetros de la ciudad de Mendoza y a 21 kilómetros al norte de la localidad de Ugarteche, lo que provocó que se percibiera de manera clara e intensa en diversos departamentos del área metropolitana.

La reacción en redes sociales: "Corto y seco"

A los pocos minutos del fenómeno, usuarios en las redes sociales reportaron la sacudida. La gran mayoría coincidió en calificar el temblor como un movimiento "corto y seco", mientras que quienes habitan en edificios y pisos altos señalaron haber sentido un remezón de mayor intensidad debido a la poca profundidad del evento.

Estado de situación y reporte de daños

Pese al susto inicial generado entre los vecinos, las autoridades informaron que no se registraron heridos ni daños materiales de consideración en las zonas afectadas. Los organismos de emergencia locales se mantuvieron en guardia para monitorear posibles réplicas o solicitudes de asistencia.

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