Datos oficiales

"Corto y seco": un sismo de 4.6 de magnitud sorprendió a los vecinos de Mendoza

El fenómeno ocurrió a las 21, con epicentro cerca de Ugarteche y a solo 10 kilómetros de profundidad, lo que provocó que se percibiera de manera clara e intensa en diversos departamentos del área metropolitana.