Un sismo de magnitud preliminar 4.1 sacudió la tarde de este jueves la región circundante a Las Vegas, Nevada, un área que no suele registrar este tipo de actividad geológica de manera frecuente.
Un sismo de magnitud 4.1 sacudió la región de Las Vegas
El temblor se registró este jueves por la tarde con epicentro cerca de Summerlin South. Pese a la sorpresa de los habitantes en una zona poco habituada a estos fenómenos, las autoridades no reportaron daños materiales ni heridos.
De acuerdo con los datos brindados por el Laboratorio Sismológico de Nevada, el movimiento telúrico se produjo exactamente a las 13:47 (hora local), generando reportes de percepción en diversas localidades del condado de Clark y alrededores.
Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) precisó que el epicentro del sismo se ubicó a unas 6.8 millas (aproximadamente 11 kilómetros) al noroeste de la comunidad de Summerlin South, y a poco más de 16 millas de distancia del famoso centro urbano y hotelero de Las Vegas.
Sin consecuencias graves
A los pocos minutos de registrado el temblor, la plataforma del USGS recibió más de 1.100 reportes de ciudadanos que completaron el formulario de percepción. En su gran mayoría, los usuarios calificaron el movimiento como "débil o ligero", describiéndolo más como una vibración sutil que como un sacudón violento.
El mapa de propagación de las ondas sísmicas compartido por los organismos oficiales detalló que el sismo abarcó diferentes ciudades satélites. El área de percepción ligera incluyó a zonas como Spring Valley —muy cercana al epicentro—, la ciudad de Henderson hacia el sureste, y las localidades de Boulder City y Pahrump hacia el oeste de los anillos de dispersión.
Debido a la magnitud moderada del evento y a la profundidad del mismo, las autoridades locales confirmaron de manera preliminar que no se registraron personas lesionadas, daños estructurales en las edificaciones ni interrupciones en los servicios públicos esenciales como la luz, el agua o las comunicaciones, llevando tranquilidad tanto a los residentes como al sector turístico de la región.