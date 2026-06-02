Aguas Santafesinas informó que, en el marco del plan de mantenimiento y confiabilización de sus instalaciones, se llevará a cabo el reemplazo de una de las bombas de transferencia en la planta potabilizadora Ing. Marcial Candioti, en la ciudad de Santa Fe.
Santa Fe: se interrumpirá el suministro de agua potable este miércoles
La empresa Aguas Santafesinas llevará adelante tareas de mantenimiento durante la madrugada, entre las 00:00 y las 05:00, lo que impactará en toda la ciudad.
Los trabajos estarán divididos en dos etapas: en primer lugar se realizará el desmontaje del equipo actual y, en una segunda instancia, la instalación de la nueva bomba. Ambas intervenciones se ejecutarán en semanas consecutivas.
Corte programado
Debido a estas tareas, el suministro de agua potable se suspenderá de manera transitoria el miércoles 3, entre las 00:00 y las 05:00, afectando a toda la ciudad.
La empresa aclaró que la programación del operativo se definió en esta época del año, durante la noche y a mitad de semana, con el objetivo de reducir al mínimo las molestias para los usuarios.
Normalización gradual del servicio
Una vez finalizadas las tareas, el restablecimiento del servicio se realizará de forma progresiva, a medida que el sistema recupere presión y se complete la represurización de la red.
En paralelo, como en intervenciones anteriores, se llevará a cabo un purgado de la red mediante la liberación de agua en puntos estratégicos de la vía pública, con el fin de evitar posibles episodios de turbiedad.
Recomendaciones a los usuarios
Desde la empresa se recomendó a los usuarios moderar el consumo de las reservas domiciliarias durante el tiempo que duren las tareas.
En caso de registrarse agua con turbiedad al restablecerse el servicio, se sugiere dejar correr el agua desde la primera canilla de ingreso al domicilio hasta que recupere su aspecto habitual.
Para consultas o asistencia, la atención al usuario funciona durante las 24 horas a través de WhatsApp al +54 341 695 0008 o mediante la oficina virtual en el sitio oficial www.aguassantafesinas.com.ar.