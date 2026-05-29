Residuos derramados

En Santa Fe hay nuevas pautas para evitar que las grasas de comercios tapen las cloacas: cuáles son

El volumen de grasas que se generan por las comidas hechas en locales gastronómicos es alto. Estos residuos van a los desagües cloacales y los obstruyen: ahí, el problema que trata de subsanar el Concejo.