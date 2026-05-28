Luego de una reunión entre funcionarios nacionales, autoridades provinciales y la empresa constructora, se destrabó parcialmente el financiamiento de la obra de ampliación de la planta de Aguas Santafesinas. Se reincorporaron trabajadores suspendidos y esperan normalizar pagos pendientes.
Reactivaron la obra de Aguas Santafesinas tras un pago parcial de Nación
El secretario de Agua y Saneamiento de Santa Fe, Leonel Marmiroli, confirmó además la reincorporación de trabajadores y advirtió que todavía resta saldar parte de la deuda para acelerar el ritmo de ejecución.
El secretario de Agua y Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe, Leonel Marmiroli, confirmó avances en la negociación con Nación para retomar la obra que atravesaba dificultades por demoras en los pagos, con una deuda acumulada de certificados vencidos entre noviembre y marzo.
En ese marco, destacó que el Gobierno nacional canceló una parte importante del monto adeudado: “Logramos que el gobierno nacional de esos 1000 pague 600 millones de pesos, todavía quedan 400 por pagar para poner la obra al día”. Asimismo, Marmiroli remarcó que, tras ese desembolso, la empresa decidió reincorporar personal que había sido suspendido.
El reclamo por pagos regulares
El funcionario sostuvo que uno de los principales problemas fue la falta de continuidad en el pago de certificados, situación que afectó el ritmo de ejecución y la confianza de la firma constructora. “Traemos el compromiso de Nación de que se van a cancelar pronto esos 400 millones de pesos y que a partir de ahora va a haber regularidad con el pago de los certificados”, indicó.
Además, precisó que las autoridades nacionales se comprometieron a saldar el monto restante en el corto plazo: “En estas dos semanas iban a cancelar el saldo que faltaba”. Sin embargo, fue crítico con los incumplimientos registrados hasta ahora. “Este es el tercer reinicio que tiene la obra. No logramos que paguen más de dos certificados seguidos en tiempo y en forma”, afirmó.
En ese sentido, el secretario insistió en la necesidad de previsibilidad financiera para acelerar los trabajos: “Lo que necesitamos es que el Gobierno nacional cumpla su palabra, que pague en tiempo y forma los certificados. Eso va a generar confianza en la empresa”.
Avance del 18% y plazos a revisar
Actualmente, la obra presenta un avance del 18% y mantiene un plazo legal de finalización previsto para julio del próximo año. No obstante, Marmiroli reconoció que será necesario revisar el cronograma debido a las demoras acumuladas.
“La obra hoy tiene un avance del 18% y tiene un plazo legal de finalización en julio del año que viene. Ese plazo va a haber que reprogramarlo en función de todos los incumplimientos que hubo en el pago de los certificados”, explicó.
También advirtió que el nivel de personal sigue siendo insuficiente para alcanzar el ritmo esperado. “Es una obra que hoy tiene 40 operarios, tendrá que tener cerca de 200 y cuatro frentes de obra más para cumplir con los plazos”, sostuvo.
El rol de la Provincia
Desde el Gobierno santafesino afirmaron que continúan realizando tareas de inspección, supervisión técnica y mediación para evitar nuevos conflictos laborales y garantizar la continuidad del proyecto.
Asimismo, Marmiroli recordó la intervención provincial ante el Ministerio de Trabajo por la suspensión temporal de empleados: “Participamos en las audiencias donde al sindicato le explicamos cuál era el estado de situación, la deuda y las gestiones que hacemos”.
Finalmente, valoró la reincorporación del personal como una señal positiva. “Están todos trabajando, que es una buena noticia y una buena gestión del Gobierno de Santa Fe. Esperamos que ahora se cumpla con esta regularidad y que la obra se pueda destrabar”, concluyó.