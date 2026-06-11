Un grupo de turistas de nacionalidad brasileña fue sancionado tras ingresar a un sector restringido del Parque Nacional Nahuel Huapi durante el pasado fin de semana. El episodio ocurrió en el área del Ventisquero Negro, ubicada en la zona de Pampa Linda, un espacio donde el acceso está prohibido por motivos de seguridad y preservación ambiental.
Multaron a turistas brasileños por violar una restricción en el Parque Nahuel Huapi
Un grupo de visitantes descendió a un sector no habilitado del área protegida, ignoró la señalización y fue identificado tras un operativo conjunto con guardaparques y Gendarmería.
La intendencia del parque confirmó que se labraron las correspondientes actas de infracción luego de identificar a las personas involucradas.
El incidente
De acuerdo con la información difundida, los turistas descendieron hasta la costa de la laguna sin respetar la señalización colocada en el lugar, que prohíbe el acceso a ese sector. Además, atravesaron la baranda de seguridad instalada para impedir el ingreso de visitantes.
La situación fue advertida por guías y prestadores turísticos de la zona, quienes notificaron de inmediato al guardaparque que se encontraba realizando recorridas en otro punto de la jurisdicción.
Cómo fueron identificados los turistas
Gracias al material audiovisual aportado por prestadores turísticos y al trabajo coordinado con efectivos de Gendarmería Nacional, las personas involucradas pudieron ser identificadas más tarde en los sectores de Pampa Linda y Saltillo de las Nalcas.
Tras ser localizados, se les informó sobre la infracción cometida y se avanzó con la confección de las actas correspondientes por incumplir las restricciones vigentes dentro del área protegida.
Área restringida
Desde el Parque Nacional Nahuel Huapi explicaron que el área del Ventisquero Negro presenta condiciones de fragilidad y riesgo. El terreno está compuesto por morenas glaciares, formadas por materiales poco consolidados, pendientes inestables y presencia de rocas sueltas.
En este contexto, la circulación de personas fuera de los espacios habilitados puede incrementar el riesgo de derrumbes, desprendimientos de suelo y caída de rocas, lo que podría derivar en accidentes de gravedad.
Ecosistema sensible
Las autoridades también remarcaron que se trata de un ambiente natural especialmente vulnerable, donde el tránsito por zonas no autorizadas provoca efectos negativos sobre el ecosistema.
Por ese motivo, el acceso permanece restringido y los visitantes deben permanecer únicamente en el mirador habilitado, acondicionado para observar de forma segura tanto el lago como el ventisquero.