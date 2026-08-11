En un operativo llevado a cabo en el marco del Plan Bandera, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) lograron la captura de un joven de 22 años que se encontraba prófugo de la Justicia.
Cayó un peligroso prófugo acusado de matar a un sicario de “Los Monos”
Agentes de la Policía Federal Argentina lo interceptaron en pleno centro rosarino cuando se desplazaba en un auto de alquiler. El detenido, de 22 años, está bajo la lupa por la muerte del "Chino" Figueroa y por integrar una red narco en barrio La Lata.
El sujeto era buscado por su presunta participación en el homicidio del "Chino" Figueroa, un conocido sicario ligado a la banda narco "Los Monos" y a la barra brava de Newell's Old Boys.
La detención fue concretada por personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DOUIE) Rosario, bajo las directivas de la Fiscalía de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación, a cargo del Dr. Diego Giro.
En la vía pública
La caída del prófugo se produjo tras tareas de inteligencia que permitieron a los agentes federales vigilar un domicilio de la ciudad de Rosario. Al advertir que el sospechoso salía de la vivienda y subía a un vehículo de alquiler —el cual era conducido por su tío y en el que también viajaba su pareja—, la PFA inició un seguimiento controlado.
La interceptación final del rodado se ejecutó en el cruce de la calle Roca y bulevar 27 de Febrero, donde los efectivos redujeron al imputado sin que pudiera oponer resistencia.
Allanamiento
Tras la aprehensión, y por orden judicial, las fuerzas federales llevaron a cabo un allanamiento en una propiedad vinculada al investigado.
En el lugar se incautó documentación de interés para la causa, dispositivos de almacenamiento digital, elementos de culto narco (dos vasos plásticos impresos con la imagen de Claudio Ariel “Pájaro” Cantero, el recordado líder histórico de la organización "Los Monos").
Nexos
El expediente judicial conecta al detenido con una estructura delictiva desarticulada en barrio La Lata durante procedimientos realizados entre noviembre de 2025 y abril de 2026.
Los investigadores continúan analizando las pruebas secuestradas para determinar el grado de responsabilidad del joven tanto en la red de microtráfico como en el crimen de Figueroa.
Por el momento, el aprehendido quedó a disposición del Colegio de Jueces de Primera Instancia de Rosario, a cargo del Dr. Hernán Fernando Postma, imputado por infracción a la Ley de Drogas (Ley 23.737).