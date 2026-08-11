Rosario

Cayó un peligroso prófugo acusado de matar a un sicario de “Los Monos”

Agentes de la Policía Federal Argentina lo interceptaron en pleno centro rosarino cuando se desplazaba en un auto de alquiler. El detenido, de 22 años, está bajo la lupa por la muerte del "Chino" Figueroa y por integrar una red narco en barrio La Lata.