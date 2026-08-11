Un importante susto se vivió este martes al mediodía en la zona suroeste de la ciudad de Santa Fe. Alrededor de las 13:13, la Dirección General de Bomberos (Zona Centro Norte) recibió un alerta por un incendio de vivienda en inmediaciones de la intersección de las calles Padre Quiroga y Corrientes, en las cercanías del reservorio de la Avenida Circunvalación.
Se incendió una precaria vivienda en la zona suroeste de la ciudad de Santa Fe
Ocurrió este martes al mediodía en inmediaciones del cruce de calles Padre Quiroga y Corrientes. Afortunadamente, no se registraron heridos y el fuego fue sofocado por los propios vecinos y por los bomberos.
Hasta el lugar se desplazó una dotación del Cuartel Central de la capital provincial junto con apoyo del Comando Radioeléctrico.
Al arribar, los efectivos constataron que el fuego se había originado en un asentamiento precario y había afectado una casilla de 5 por 4 metros construida con chapas de zinc, tirantería de madera y piso de tierra.
Trabajo conjunto
El foco ígneo se concentró en el área destinada al dormitorio. Antes de la llegada de la unidad bomberil, el propio dueño de casa —quien se encontraba junto a su esposa— y un grupo de vecinos lograron contener y sofocar las llamas utilizando baldes de agua.
Posteriormente, el personal de Bomberos procedió a realizar las tareas de enfriamiento y remoción de escombros mediante el uso de una línea de devanadera y herramientas de zapa, asegurando el perímetro para evitar cualquier posible reanimación del fuego.
Consecuencias materiales
Afortunadamente, el hecho no dejó personas lesionadas. En cuanto a las pérdidas materiales, los bomberos informaron daños totales en un colchón de dos plazas tipo somier junto con toda su ropa de cama, y daños parciales en un ropero de madera con ropa, además de ahumamiento y ennegrecimiento completo de las paredes del ambiente.
Tras verificar que la situación estaba completamente controlada y sin riesgo para las familias de la zona, la dotación dio por finalizada la intervención y regresó al cuartel a las 14:28.
Las causas que desencadenaron la combustión en la instalación eléctrica aérea de la vivienda aún se encuentran en etapa de evaluación.