Santa Fe

Asilo clandestino: el abogado de una víctima pidió que la Justicia escuche a los residentes

Martín Risso Patrón representa a una joven de 20 años que denunció desde abril distintas situaciones ocurridas con su padre en establecimientos de Salvador del Carril y Nuevo Horizonte. Según afirmó, hubo retención de documentación, impedimentos para salir, presiones y presuntas irregularidades en la administración de medicamentos. El letrado reclama que las víctimas puedan ser escuchadas antes de que se defina la situación procesal de la principal imputada.