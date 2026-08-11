Una nueva etapa del segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comenzará este martes con la declaración de los peritos que participaron de la Junta Médica Interdisciplinaria realizada en 2021.
Juicio por la muerte de Maradona: declaran los peritos de la Junta Médica
El debate oral avanza con los testimonios de especialistas que analizaron las circunstancias del fallecimiento del exfutbolista y la actuación del equipo que estuvo a cargo de su atención.
El testimonio de estos especialistas será uno de los momentos centrales del debate, ya que sus conclusiones forman parte de los elementos utilizados para analizar las circunstancias que rodearon el fallecimiento del astro argentino y la actuación del equipo médico que lo asistía.
El primer perito en declarar
El primero de los especialistas convocados será el médico forense Carlos Cassinelli, quien participó de la autopsia de Maradona realizada en la morgue de San Fernando.
El profesional ya había declarado durante este debate oral y público y también lo hizo en el juicio anterior, posteriormente anulado a raíz del escándalo relacionado con el documental de la exjueza Julieta Makintach.
En esas oportunidades, Cassinelli brindó detalles vinculados con la necropsia del exfutbolista. El resultado de la autopsia estableció que la causa de muerte fue un edema agudo de pulmón provocado por una insuficiencia cardíaca crónica y una miocardiopatía dilatada.
Las conclusiones
Uno de los principales puntos señalados por la Junta Médica Interdisciplinaria sostiene que Maradona habría agonizado durante “12 horas” desde las 00:30 del 25 de noviembre de 2020.
De acuerdo con las conclusiones de los especialistas, durante ese período el paciente no habría recibido controles por parte de los enfermeros. Este aspecto constituye uno de los puntos cuestionados por las defensas de los acusados.
Los peritos también analizaron el estado mental de Maradona y concluyeron que, al menos desde su internación en la Clínica Ipensa, el futbolista no se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales ni estaba en condiciones de tomar decisiones relacionadas con su salud.
El duro análisis
Otro de los aspectos centrales del informe elaborado por la Junta Médica fue la evaluación de la atención recibida por Maradona. Los especialistas calificaron al equipo médico como “inadecuado, deficiente y temerario”.
En sus conclusiones, además, señalaron que de la documentación analizada podía inferirse que el equipo tratante conocía la posibilidad de un desenlace fatal, pero que habría mantenido su conducta y el plan médico y asistencial pese a esa situación.
La Junta sostuvo que las omisiones señaladas previamente tuvieron consecuencias perjudiciales para el estado de salud del paciente y afirmó que este habría quedado “a su suerte”.
Los siete acusados
El expediente está caratulado como homicidio simple con dolo eventual, un delito que contempla una pena de entre ocho y 25 años de prisión, según el Código Penal.
En esta instancia del proceso, las querellas, los fiscales y las defensas tendrán la posibilidad de exponer sus posiciones respecto de las circunstancias que rodearon la muerte de Maradona y del papel que habría desempeñado cada uno de los acusados.
Los imputados son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, el enfermero Ricardo Omar Almirón, el coordinador de enfermería Mariano Perroni y el médico Pedro Di Spagna.
Los siete ya comparecieron ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, en los Tribunales de San Isidro.