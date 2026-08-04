Juicio oral

Caso Maradona: un custodio afirmó que cinco días antes de su muerte “lo sacaron del country”

El único testigo de la audiencia fue Martín “Chori” Domínguez, el último encargado de la seguridad del célebre futbolista en la localidad de Benavídez. Realizó coberturas en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y el juicio a los hermanos Sebastián y Germán Kiczka, en la provincia de Misiones.