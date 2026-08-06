El enfermero Ricardo Almirón, uno de los ocho acusados por la muerte de Diego Armando Maradona, declaró por primera vez en el juicio por la muerte del ídolo popular y reveló que el astro argentino “fue a orinar” la noche anterior a su fallecimiento.
Declaración clave: el enfermero aseguró que Maradona “fue al baño” la noche anterior a su muerte
Se trata de Ricardo Almirón, el último imputado que declaró en el juicio por el fallecimiento del astro argentino. A las 6:30 del 25 de noviembre de 2020 notó que “respiraba bien”.
Almirón se abstuvo de responder preguntas de las partes y únicamente contestó interrogatorios por Franco Chiarelli, uno de sus defensores, quien exhibió el grupo de WhatsApp “Tigre”, una prueba clave en la investigación, y audios que el enfermero le envió a su coordinador, Mariano Perroni.
El imputado detalló todas las guardias que llevó a cabo en la vivienda del barrio cerrado San Andrés, donde el paciente cumplió la internación domiciliaria tras recibir el alta en la Clínica Olivos, la toma de los signos vitales y sus estados de ánimo.
Detalles sobre la última noche de Maradona
De hecho, consignó que a las 21 del 24 de noviembre de 2020 lo controló y observó que estaba "bien", mientras que a las 2 de la mañana del 25 —horas antes del deceso— "fue a orinar" para luego acostarse, y cuatro horas y media más tarde, a las 6:30, "lo vio" y "respiraba bien", informaron las fuentes del caso ante la consulta de este medio.
Su abogado mostró también un mensaje de texto en el que Perroni, "por instrucción" de la psiquiatra Agustina Cosachov, "le ordenó a Almirón que la toma de signos vitales nocturnos se suspendiera porque Diego no conciliaba el sueño y eso lo desestabilizaba psiquiátricamente".
En el chat "Tigre", por ejemplo, el 13/11, doce días antes de la muerte, se lee una advertencia del enfermero sobre "un pie edematizado" y agrega que el astro argentino le preguntó si podía ingerir un medicamento para "desinflamar", al tiempo que luego informó que "vomitó" por comer "brócoli con camarones y provenzal".
Además, le indicó a todos los miembros de ese grupo la detección de una "taquicardia leve", en tanto que Perroni le pidió que anotara todas las guardias en las hojas de enfermería y le avisara a la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini.
Almirón fue el último de los siete acusados en comparecer este segundo debate ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.
Próximas etapas del juicio por Maradona
La semana que viene será el turno de la Junta Médica, el tópico más relevante para las querellas, los fiscales y las defensas, a raíz de que se terminarán de dirimir las dudas con respecto al fallecimiento de Maradona.