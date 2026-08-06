El enfermero Ricardo Omar Almirón, uno de los ocho imputados en la causa por la muerte de Diego Armando Maradona, declarará por primera vez este jueves durante el segundo juicio que investiga las circunstancias del fallecimiento del exfutbolista.
Juicio por la muerte de Maradona: declarará por primera vez el enfermero acusado
La audiencia de este jueves estará marcada por el testimonio de uno de los ocho imputados, quien expondrá su versión sobre las tareas que desempeñó durante la internación domiciliaria del exfutbolista y lo ocurrido en las horas previas a su fallecimiento.
Su abogado defensor, Franco Chiarelli, confirmó que Almirón no responderá preguntas de la Fiscalía, las querellas ni las demás defensas. En cambio, su declaración se desarrollará mediante preguntas formuladas por su propio representante legal.
Relato cronológico
Será la tercera vez que Almirón se presente en los Tribunales de San Isidro. Anteriormente participó en la audiencia de apertura, realizada el 14 de abril, y también estuvo presente en la última jornada del debate.
Según explicó Chiarelli, el enfermero expondrá de forma "cronológica y ordenada" cómo fueron sus guardias y, especialmente, lo ocurrido durante la noche del 24 al 25 de noviembre de 2020, turno que se extendió desde las 19 hasta las 6:30 de la mañana, horas previas al fallecimiento de Maradona.
El defensor también señaló que recomendó a su cliente no asistir a las audiencias previas del juicio para evitar que incorporara información distinta de la que conocía cuando trabajó en la internación domiciliaria del exfutbolista en una vivienda del country San Andrés, en Benavídez.
La defensa sostiene que cumplió tareas
Chiarelli sostuvo que, durante el desarrollo del proceso, el nombre de Almirón fue mencionado en reiteradas oportunidades para deslindar responsabilidades entre los imputados.
"Es un debate en el que se habla de él para ensuciar a otros imputados, y cada vez que se lo nombra, es porque hizo tareas de enfermería", afirmó el abogado.
Con esta declaración, Almirón se convertirá en el último de los acusados en brindar testimonio ante el tribunal integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.
Antes de él ya habían declarado el neurocirujano y exmédico de cabecera de Maradona, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el médico clínico Pedro Di Spagna; y la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini.
También declarará el masajista
La jornada continuará con el testimonio del masajista Nicolás Taffarel, citado por la Fiscalía. Se espera que aporte información sobre las últimas semanas de vida de Diego Maradona, luego de que recibiera el alta de la Clínica Olivos tras la cirugía por un hematoma subdural.
Durante el juicio ya se difundieron distintos audios que evidencian la comunicación frecuente entre Taffarel y Leopoldo Luque, por lo que su declaración podría aportar nuevos detalles sobre ese período.