Avanza la causa

Juicio por la muerte de Maradona: declarará por primera vez el enfermero acusado

La audiencia de este jueves estará marcada por el testimonio de uno de los ocho imputados, quien expondrá su versión sobre las tareas que desempeñó durante la internación domiciliaria del exfutbolista y lo ocurrido en las horas previas a su fallecimiento.