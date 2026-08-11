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Quién es la ginecóloga que declara este martes en el juicio por Loan Peña

Se trata de Cinthia Andrea Grimaldi, médica de María Victoria Caillava, una de las siete imputadas por la desaparición del niño ocurrida en junio de 2024.

Los padres de Loan fueron los primeros testigos del juicio. Foto: Daniel VidesLos padres de Loan fueron los primeros testigos del juicio. Foto: Daniel Vides
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Una nueva jornada del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña tendrá este martes como uno de sus principales testimonios el de la médica Cinthia Andrea Grimaldi, ginecóloga de la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, una de las siete personas imputadas por el caso.

Loan desapareció el 13 de junio de 2024, luego de participar de un almuerzo familiar en la vivienda de su abuela Catalina. Desde entonces, la investigación busca determinar qué ocurrió con el niño, cuyo último rastro fue registrado en la zona del naranjal.

Los testigos convocados

Además de Grimaldi, el fiscal Carlos Schaefer citó a otros tres testigos para prestar declaración durante la jornada.

Se trata de Leticia Risco, coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas; el comisario mayor de la Policía Federal Martín Leonardo De Cristóbal; y Carlos Alberto Moreira, un vecino que participó de los operativos de búsqueda del niño.

La última foto que le tomaron a LoanEl juicio por la desaparición de Loan continúa en Corrientes.

Los testimonios se incorporarán al debate que se desarrolla en Corrientes y forman parte de la etapa destinada a reconstruir distintos aspectos relacionados con la desaparición de Loan.

Dos perros detectaron el aroma en un auto

Durante la última audiencia, uno de los peritos que declaró presentó un elemento que complicó a María Victoria Caillava y a su esposo, el capitán de la Armada Carlos Pérez.

Mirá tambiénCaso Loan: un perito aseguró que se detectaron rastros del niño en autos de los acusados

Según explicó el especialista, dos perros reconocieron el aroma de Loan dentro del Ford Ka utilizado por el matrimonio pocas horas después de la desaparición del niño.

De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, el vehículo fue utilizado para trasladarse hacia la ciudad de Corrientes y posteriormente hacia Chaco.

Reacción en la camioneta

Una situación similar habría ocurrido con otro vehículo perteneciente al matrimonio: una Ford Ranger con la que Caillava y Pérez habían concurrido al almuerzo familiar realizado el día de la desaparición.

La Justicia realizará este martes una inspección ocular en los principales escenarios vinculados a la desaparición de LoanLos acusados por el caso Loan afrontan una nueva jornada judicial.

El perito Rosillo sostuvo que otros dos perros reaccionaron positivamente al olfatear rastros del menor dentro de esa camioneta.

El dato fue incorporado al debate durante una de las últimas audiencias y se suma a los elementos analizados por las partes en el marco del proceso judicial.

Quiénes son los siete acusados

María Victoria Caillava y Carlos Pérez forman parte del grupo de siete imputados por la desaparición de Loan. También están acusados el excomisario Walter Maciel, Laudelina Peña, tía del niño, Antonio Bernardino Benítez, esposo de Laudelina, Mónica Del Carmen Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez, pareja de Millapi.

La desaparición ocurrió el 13 de junio de 2024, luego del almuerzo realizado en la casa de la abuela Catalina. Loan fue visto por última vez en la zona del naranjal.

Millapi es la única integrante del primer grupo de imputados que cumple prisión domiciliaria en la provincia y participa de las audiencias de manera virtual mediante Zoom.

Los otros acusados en la causa

Además del grupo principal de imputados, hay otras diez personas acusadas por distintos hechos vinculados con la investigación, entre ellos el supuesto encubrimiento, la manipulación de testimonios y la usurpación de títulos.

Los nombres incluidos en este segundo grupo son Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

La declaración de Cinthia Andrea Grimaldi y de los demás testigos convocados para este martes será seguida por las partes del juicio mientras continúa el debate por la desaparición de Loan Danilo Peña.

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