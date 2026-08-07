El juicio por la desaparición de Loan Peña sumó este jueves un nuevo testimonio que podría impactar en la investigación. El perito forense Mario Rosillo declaró ante el tribunal y aseguró que distintos perros especializados detectaron rastros del niño en los vehículos pertenecientes a Carlos Pérez y María Victoria Caillava, dos de los principales acusados.
Caso Loan: un perito aseguró que se detectaron rastros del niño en autos de los acusados
El especialista declaró ante el tribunal que las inspecciones se realizaron poco después de la desaparición y aclaró que fueron efectuadas en lugares no controlados.
La pericia con perros
Durante su declaración, Rosillo explicó que dos canes reaccionaron de manera positiva al inspeccionar un Ford Ka utilizado por Pérez y Caillava pocas horas después de la desaparición de Loan. Según detalló, ese automóvil fue empleado para viajar primero a la ciudad de Corrientes y luego hacia la provincia del Chaco.
El especialista indicó que una situación similar ocurrió con la camioneta Ford Ranger del matrimonio, vehículo en el que la pareja había llegado al almuerzo familiar realizado el día en que el niño fue visto por última vez.
De acuerdo con el perito, otros dos perros también identificaron rastros compatibles con el olor del menor en esa camioneta.
El momento en que se realizó la prueba
Rosillo destacó que las pericias fueron realizadas dentro de las primeras 72 horas posteriores a la desaparición de Loan, un aspecto que, según explicó, fortalece la confiabilidad de los resultados obtenidos.
No obstante, aclaró ante el tribunal que las inspecciones se desarrollaron en "lugares no controlados", una circunstancia que también debe ser considerada al momento de evaluar la prueba.
Quiénes son los acusados en la causa
Por la desaparición de Loan Peña permanecen acusados la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; su esposo, el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el excomisario Walter Maciel; la tía del niño, Laudelina Peña; su marido, Antonio Bernardino Benítez; Mónica del Carmen Millapi; y Daniel "Fierrito" Ramírez.
Todos están imputados por la desaparición del menor, ocurrida el 13 de junio de 2024, luego de un almuerzo familiar en la casa de su abuela Catalina, donde fue visto por última vez antes de desaparecer en la zona del naranjal.
Además, otras diez personas continúan imputadas por presunto entorpecimiento de la investigación y otros delitos vinculados al caso.