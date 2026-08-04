Desaparición en Corrientes

Caso Loan: malestar con el fiscal por el “doble discurso”

Martín Leiro, defensor del acusado Alan Cañete, expuso la situación del fiscal Carlos Schäfer. Para el abogado, el fiscal se encuentra en la etapa de "ensuciar a las defensas" durante el progreso de las audiencias y de cuestionar el juicio.