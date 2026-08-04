Hay enojo con el fiscal Carlos Schaefer en el juicio que se desarrolla en la provincia de Corrientes por la desaparición de Loan Danilo Peña, por el "doble discurso" que realiza debido a que "no le salen las cosas bien."
Caso Loan: malestar con el fiscal por el “doble discurso”
Martín Leiro, defensor del acusado Alan Cañete, expuso la situación del fiscal Carlos Schäfer. Para el abogado, el fiscal se encuentra en la etapa de "ensuciar a las defensas" durante el progreso de las audiencias y de cuestionar el juicio.
Críticas al fiscal Schaefer
Martín Leiro, abogado del acusado Alan Cañete expuso su malestar con el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) sobre cómo lleva a cabo el debate: "Está enojado porque, evidentemente, no le salen las cosas bien, entonces acude al doble discurso".
Para el abogado, el fiscal se encuentra en la etapa de "ensuciar a las defensas" durante el progreso de las audiencias y de cuestionar el juicio.
En este sentido, redobló la puesta y recordó una entrevista que Schaefer dio días atrás: "Sale en los medios a decir cosas que no pasan. Por ejemplo, se está quejando de que los jueces no están presencial, pero nunca planteó la incidencia".
"También dijo que el Tribunal está actuando mejor. ¿Es decir que antes estaba actuando peor? O ¿está poniendo en duda la parcialidad al tribunal?", cuestionó.
Quiénes declaran este miércoles 5 de agosto
Este miércoles declaran Santiago Molina, un vecino de 9 de Julio, localidad correntina en la que fue visto por última vez el menor; el perito Guillermo Gustavo Romero; Ángel Duarte, empleador de Antonio Bernardino Benítez; y Leticia Risco, ex coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU).