El juicio oral por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña tendrá este miércoles una nueva audiencia, en la que se espera la declaración de varios testigos considerados relevantes para el avance del proceso.
Caso Loan: qué puede pasar en la nueva audiencia del juicio por su desaparición
Está prevista la declaración de cuatro testigos, mientras la fiscalía y la querella buscan avanzar sobre las responsabilidades de los imputados y esclarecer el destino del niño.
El niño permanece desaparecido desde hace más de dos años y el debate busca determinar las responsabilidades de los acusados tanto por su desaparición como por el presunto encubrimiento del caso.
Quiénes declararán
Durante la jornada está previsto que brinden testimonio Santiago Molina, vecino de la localidad correntina de 9 de Julio; el perito Guillermo Gustavo Romero; Ángel Duarte, empleador de Antonio Bernardino Benítez; y Leticia Risco, excoordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU).
Sus declaraciones podrían aportar nuevos elementos en una causa que continúa siendo una de las más resonantes del país.
La expectativa por el avance
El debate oral y público se desarrolla en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Corrientes.
En este proceso son juzgados siete acusados por la presunta sustracción y ocultamiento del menor, mientras que otras diez personas enfrentan cargos vinculados al supuesto desvío de la investigación, además de delitos como usurpación de títulos y falso testimonio.
Los fiscales y la querella mantienen la expectativa de que, durante el desarrollo del juicio, se rompa el denominado "pacto de silencio" entre los detenidos y pueda conocerse qué ocurrió con Loan, quien hoy tendría 7 años.
Los acusados en la causa
Entre los principales imputados se encuentran la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el excomisario Walter Maciel; Laudelina Peña, tía del niño; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; Mónica del Carmen Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez.
Todos están acusados por la desaparición de Loan, ocurrida el 13 de junio de 2024, luego del almuerzo realizado en la casa de su abuela Catalina. El niño fue visto por última vez en un naranjal cercano al lugar.
Además, el expediente incluye a otros diez imputados: Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, quienes están siendo investigados por su presunta participación en el desvío de la investigación y otros delitos vinculados al caso.