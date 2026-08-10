En Santa Fe Policiales

Investigan si las irregularidades del asilo clandestino fueron parte de una maniobra más amplia

La causa por las condiciones en que fueron encontradas siete personas en una residencia del barrio Nuevo Horizonte continúa avanzando con nuevos testimonios y elementos de prueba. El fiscal regional Jorge Nessier sostuvo que el expediente podría abarcar situaciones ocurridas en otros establecimientos vinculados con la mujer investigada y remarcó que todavía no está completo el cuadro de lo sucedido.