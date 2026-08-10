Arsenal en Barranquitas

El gobierno provincial puso el foco en las armas: “Hay que retirarlas de circulación”

Tras el hallazgo de 12 armas en una vivienda de Barranquitas, Rolando Galfrascoli reclamó profundizar los controles sobre las personas autorizadas a comprar y registrar armamento. El funcionario sostuvo que la concentración de armas en manos de una sola persona plantea interrogantes sobre los mecanismos de control y advirtió sobre la posible utilización de ese armamento en otros hechos delictivos.