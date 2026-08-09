Operativo de la PDI

Allanaron cuatro viviendas en Santa Fe y secuestraron 12 armas de fuego: hay dos detenidos

La PDI realizó los procedimientos en el marco de una causa iniciada por agresiones, amenazas y daños. La investigación tomó nuevo impulso después de que el 7 de agosto se denunciara un disparo contra una vivienda. Dos hombres quedaron detenidos y también se incautaron municiones, cargadores, celulares y prendas de interés.