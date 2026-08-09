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Allanaron cuatro viviendas en Santa Fe y secuestraron 12 armas de fuego: hay dos detenidos

La PDI realizó los procedimientos en el marco de una causa iniciada por agresiones, amenazas y daños. La investigación tomó nuevo impulso después de que el 7 de agosto se denunciara un disparo contra una vivienda. Dos hombres quedaron detenidos y también se incautaron municiones, cargadores, celulares y prendas de interés.

Los involucrados tenían un verdadero arsenal. Foto: GentilezaLos involucrados tenían un verdadero arsenal. Foto: Gentileza
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La PDI llevó adelante cuatro allanamientos en distintos puntos de la ciudad en el marco de una causa iniciada por agresiones, amenazas y daños. La pesquisa se profundizó luego de que un disparo impactara contra una vivienda. Entre las armas incautadas había distintos calibres y también se secuestraron municiones, cargadores, celulares y prendas de interés para la investigación.

Una investigación policial que comenzó a partir de una serie de agresiones, amenazas y daños terminó este domingo con un importante secuestro de armas de fuego y dos hombres detenidos en la ciudad de Santa Fe.

allanamientos armas secuestradas y detenidosImportante secuestro de armas y dos detenidos. Foto: Gentileza

Los procedimientos fueron realizados por agentes de la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, a través de la Sección Delitos Calificados del Departamento Operativo, Región 1.

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En total fueron cuatro los domicilios allanados, en el marco de una causa que investiga los delitos de abuso de arma de fuego, daños, lesiones leves dolosas y violación de domicilio.

Disparo contra una vivienda

El origen de la investigación se remonta a una denuncia por agresiones, amenazas y daños ocurridos en una vivienda ubicada en inmediaciones de Córdoba y Terraplén.

allanamientos armas secuestradas y detenidosImportante secuestro de armas y dos detenidos. Foto: Gentileza

Con el avance de las actuaciones surgió un nuevo episodio que elevó la gravedad de la pesquisa. El 7 de agosto fue denunciado un disparo de arma de fuego contra el inmueble. Afortunadamente, el ataque no provocó personas heridas.

A partir de las tareas investigativas desarrolladas por la PDI, la Justicia autorizó una serie de medidas que se concretaron en distintos domicilios de la ciudad.

allanamientos armas secuestradas y detenidosImportante secuestro de armas y dos detenidos. Foto: Gentileza

Los allanamientos se realizaron en viviendas ubicadas en Estrada al 4000, Pedro Zenteno al 4000, en la zona de Bolivia y Terraplén y nuevamente en Estrada al 4000.

Doce armas, municiones y dos detenidos

El resultado de los procedimientos fue contundente: los investigadores secuestraron 12 armas de fuego, además de cartuchos de diferentes calibres y cargadores. También fueron incautados cuatro teléfonos celulares y prendas de vestir consideradas de interés para el avance de la causa.

Como consecuencia de los procedimientos, dos hombres quedaron detenidos. Por disposición del fiscal interviniente, José Ignacio Suasnabar, M.A.B., de 25 años, fue detenido y notificado por el delito de tenencia indebida de arma de guerra.

allanamientos armas secuestradas y detenidosImportante secuestro de armas y dos detenidos. Foto: Gentileza

En tanto, M.E.R., de 22 años, quien ya se encontraba aprehendido por resistencia a la autoridad, pasó a revestir carácter de detenido. En su caso fue notificado por los delitos de abuso de arma de fuego, lesiones dolosas leves y daño.

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Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación destinada a determinar las circunstancias en que fueron utilizados los distintos armamentos y establecer las responsabilidades que correspondan en relación con el ataque denunciado.

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