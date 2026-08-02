Santa Fe

Intervenciones policiales terminaron con secuestro de armas blancas y tres detenidos

Los procedimientos fueron realizados por efectivos del Cuerpo Guardia de Infantería y del Comando Radioeléctrico tras llamados ingresados a la Central de Emergencias 911. En todos los casos se incautaron cuchillos y los involucrados quedaron a disposición de la Justicia.