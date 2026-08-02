Intervenciones desarrolladas en distintos puntos de la ciudad permitieron a la policía secuestrar armas blancas y aprehender a tres hombres que quedaron a disposición de la Justicia. Los procedimientos fueron concretados por personal del Cuerpo Guardia de Infantería y del Comando Radioeléctrico, a partir de avisos ingresados a la Central de Emergencias 911.
Intervenciones policiales terminaron con secuestro de armas blancas y tres detenidos
Los procedimientos fueron realizados por efectivos del Cuerpo Guardia de Infantería y del Comando Radioeléctrico tras llamados ingresados a la Central de Emergencias 911. En todos los casos se incautaron cuchillos y los involucrados quedaron a disposición de la Justicia.
El primero de los hechos se registró durante la mañana en la intersección de Matheu y avenida Aristóbulo del Valle. Hasta ese lugar acudieron efectivos del Cuerpo Guardia de Infantería luego de que un llamado al 911 alertara sobre la presencia de un hombre armado con un cuchillo que estaría amedrentando a otra persona.
Armado en la calle
Al arribar, los uniformados localizaron al sospechoso y le impartieron reiteradas órdenes para que depusiera su actitud y arrojara el arma blanca. Si bien en un primer momento el individuo desoyó las advertencias, finalmente accedió a desprenderse del cuchillo, lo que permitió a los agentes reducir la situación sin que se produjeran mayores incidentes.
Como resultado del operativo, el hombre, de 60 años, fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial correspondiente. Además, los efectivos secuestraron una cuchilla con su respectiva funda de cuero, quedando ambas actuaciones a disposición de las autoridades judiciales.
Otro procedimiento
En una intervención independiente, ocurrida también en horas tempranas, personal del Comando Radioeléctrico fue comisionado a Callejón Funes al 1400 tras un aviso recibido por la Central de Emergencias 911 que daba cuenta de la presencia de un sujeto en actitud sospechosa.
Una vez en el lugar, los policías identificaron a un hombre cuyas características coincidían con las aportadas por el denunciante y realizaron un chequeo preventivo de seguridad. Durante la requisa, hallaron un cuchillo oculto en la cintura del sospechoso.
Ante esa circunstancia, los agentes procedieron al secuestro del arma blanca y al traslado del involucrado, de 39 años, a la dependencia policial con jurisdicción en la zona. Las actuaciones fueron puestas en conocimiento de las autoridades competentes, que definirán la situación procesal del aprehendido.
Ambos procedimientos se desarrollaron en el marco de intervenciones preventivas originadas por llamados de vecinos al sistema de emergencias 911 y concluyeron con el secuestro de las armas blancas involucradas.
En zona de la costa
Otro episodio ocurrió en horas de la madrugada, cuando agentes del Comando Radioeléctrico de la Costa acudieron a la zona de calle Ibirá Pitá y el terraplén tras entrevistarse con el sereno de una estación de bombeo. La víctima relató que un sujeto lo abordó y le apoyó una cuchilla en el tórax para obligarlo a ingresar al predio, pero logró defenderse de un golpe y escapar para solicitar auxilio.
Al regresar a su puesto de trabajo en compañía de la patrulla, la víctima constató la sustracción de su celular. En ese instante, los efectivos fueron alertados por una pelea entre vecinos y un hombre de similares características a las del asaltante a pocos metros del lugar.
Al arribar la unidad policial, los presentes se dispersaron y los uniformados procedieron al chequeo del individuo, de 40 años, logrando el secuestro de una cuchilla de 25 centímetros y el recupero del teléfono sustraído. Por tal motivo, se trasladó al sujeto a la Comisaria 28º, quedando lo actuado a disposición de la fiscalía en turno.