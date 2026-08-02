Aldo César "Totola" Orozco, uno de los narcotraficantes más conocidos del sur santafesino, volvió a quedar tras las rejas. A sus 47 años, fue detenido nuevamente en Firmat y la Justicia provincial le imputó tres hechos de desobediencia por haber incumplido una orden judicial que le prohibía ingresar a la ciudad. Tras la audiencia, quedó alojado en la Alcaidía de Melincué, donde permanece detenido mientras avanza la investigación.
Cayó otra vez "Totola" Orozco: violó una prohibición y volvió a quedar detenido
El conocido narcotraficante del sur santafesino fue imputado por tres hechos de desobediencia tras incumplir una orden judicial que le impedía ingresar a Firmat. Permanecerá detenido en la Alcaidía de Melincué mientras continúa la investigación.
La causa se tramita en el ámbito de la Justicia provincial y tiene como eje una medida cautelar vigente desde el 12 de diciembre de 2025, cuando la jueza Mariana Vidal dispuso que Orozco no podía ingresar a Firmat. Pese a esa prohibición, la Fiscalía sostiene que el imputado la incumplió en tres oportunidades durante los últimos días.
El allanamiento que derivó en la imputación
El primero de los hechos ocurrió el 24 de julio de este año. Según la acusación, personal policial realizó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Blas Parera al 265 de Firmat y allí encontró a Orozco, quien tenía expresamente prohibido ingresar a la ciudad.
Para los investigadores, esa sola presencia constituyó un incumplimiento de la resolución judicial vigente, motivo por el cual comenzó a sumarse evidencia para una nueva imputación en su contra.
Un control de tránsito y una fuga
La investigación también incorpora dos hechos ocurridos el pasado 31 de julio. Ese día, alrededor de las 18, inspectores de Tránsito de la Municipalidad de Firmat realizaban un operativo de control en la zona de La Quemada y ruta 93 cuando detuvieron la marcha de una camioneta Nissan conducida por Orozco.
De acuerdo con la acusación, el imputado se negó a exhibir la documentación requerida por los agentes municipales y, segundos después, aceleró el vehículo para escapar del lugar.
Durante esa maniobra, siempre según la reconstrucción realizada por la Fiscalía, ingresó al predio de la Bloquera Municipal por calle Los Algarrobos, permaneciendo dentro del ejido urbano de Firmat y desobedeciendo nuevamente la prohibición judicial que pesaba sobre él. Esos episodios fueron incorporados como el segundo y tercer hecho atribuidos en la causa.
Como consecuencia de la imputación, la Justicia dispuso que Orozco permanezca privado de su libertad y sea trasladado a la Alcaidía de Melincué, donde quedó alojado mientras continúa el proceso judicial.
Un largo historial judicial
El nombre de Aldo "Totola" Orozco está ligado desde hace años a distintas investigaciones por narcotráfico en el sur de Santa Fe. Acumula varias condenas en la Justicia Federal y fue considerado uno de los principales referentes del negocio de la droga en la región.
En 2020, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Rosario lo condenó a ocho años y diez meses de prisión por integrar una organización dedicada a la comercialización de cocaína y marihuana en Firmat y Chabás. La investigación determinó que, aun estando detenido en el penal federal de Devoto, impartía órdenes a los demás integrantes de la banda, definía la distribución de la droga, administraba el dinero obtenido de las ventas y organizaba el funcionamiento de la estructura criminal.
Esa condena se sumó a otras penas que ya pesaban sobre él por delitos vinculados al narcotráfico, consolidando su figura como uno de los principales referentes del negocio de la droga en el sur provincial.
Ahora, Orozco vuelve a enfrentar a la Justicia, aunque esta vez en una causa provincial que no está vinculada al narcotráfico, sino al presunto incumplimiento reiterado de una orden judicial que le impedía ingresar a la ciudad de Firmat.