Cayó otra vez "Totola" Orozco: violó una prohibición y volvió a quedar detenido

El conocido narcotraficante del sur santafesino fue imputado por tres hechos de desobediencia tras incumplir una orden judicial que le impedía ingresar a Firmat. Permanecerá detenido en la Alcaidía de Melincué mientras continúa la investigación.