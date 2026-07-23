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Firmat: condenado por abusar de una nena de su entorno familiar

El acusado, cuya identidad se reserva para proteger a la víctima, recibió tres años de prisión condicional.

Tribunales de Melincué.Tribunales de Melincué.
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Un hombre oriundo de Firmat fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional tras ser hallado responsable de abuso sexual simple agravado por el vínculo, en perjuicio de una niña de su entorno familiar. La sentencia se dictó el miércoles, en el marco de un juicio abreviado sustanciado en los tribunales de Melincué.

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La investigación estuvo a cargo de la fiscal Ana Belén Stampella, del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El acuerdo de juicio abreviado contó con el aval del abogado defensor del imputado y fue homologado por la jueza Silvina Marinucci.

Como parte de la sentencia, se fijaron reglas de conducta para el condenado, entre ellas la prohibición de acercamiento a la víctima.

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Según se informó, el hecho habría ocurrido a principios de este año. Desde el MPA optaron por no difundir los datos filiatorios del condenado, dado que se trata de una persona del círculo familiar de la víctima, con el objetivo de evitar su revictimización.

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