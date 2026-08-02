Microtráfico

Tres detenidos y más de 500 dosis de cocaína secuestradas en Villa Hipódromo

Dos hombres y una mujer fueron aprehendidos durante allanamientos realizados en el norte de la ciudad de Santa Fe. La Policía de Investigaciones incautó 575 envoltorios de cocaína preparados para su venta, además de dinero en efectivo y teléfonos celulares.