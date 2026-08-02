Tres personas fueron detenidas y una importante cantidad de dosis de cocaína listas para su comercialización fue secuestrada durante dos allanamientos realizados en el barrio Villa Hipódromo, en el norte de la ciudad de Santa Fe, en el marco de una investigación por presunta venta de estupefacientes al menudeo.
Tres detenidos y más de 500 dosis de cocaína secuestradas en Villa Hipódromo
Dos hombres y una mujer fueron aprehendidos durante allanamientos realizados en el norte de la ciudad de Santa Fe. La Policía de Investigaciones incautó 575 envoltorios de cocaína preparados para su venta, además de dinero en efectivo y teléfonos celulares.
Los procedimientos se concretaron en dos viviendas ubicadas sobre Roque Sáenz Peña al 6300 y fueron ordenados por la Justicia a partir de una investigación impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Como resultado de los operativos, quedaron aprehendidos dos hombres y una mujer, quienes serán puestos a disposición de la fiscal interviniente para el avance de las actuaciones judiciales.
Cocaína lista para su comercialización
Durante las requisas, los efectivos de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) secuestraron 575 envoltorios de cocaína que, según las primeras estimaciones, estaban preparados para ser distribuidos bajo la modalidad de narcomenudeo.
El material estupefaciente alcanzó un peso total de 131 gramos, distribuido en pequeñas dosis, una modalidad característica de la comercialización directa al consumidor.
Además de la droga, los investigadores incautaron dinero en efectivo y teléfonos celulares, elementos que ahora serán sometidos a distintas pericias para determinar su posible vinculación con la actividad investigada.
Investigación del MPA
Los allanamientos fueron solicitados por la fiscal Luciana Escobar Cello, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico del MPA, en el marco de una pesquisa desarrollada conforme a los lineamientos del Plan de Persecución Penal impulsado por la Fiscalía General.
La investigación apuntaba a establecer la existencia de un punto de venta de estupefacientes en ese sector de Villa Hipódromo, tarea que incluyó diferentes medidas de inteligencia y recolección de pruebas antes de solicitar las órdenes de allanamiento.
Próximos pasos
Con los secuestros concretados y las tres detenciones, la causa ingresará ahora en una nueva etapa procesal, en la que la fiscalía analizará la evidencia reunida para definir la situación judicial de los imputados y avanzar con la correspondiente atribución delictiva.
Los teléfonos celulares, el dinero secuestrado y la droga incautada serán incorporados como evidencia dentro del expediente, mientras continúan las diligencias destinadas a determinar si existen otras personas vinculadas a la presunta maniobra de comercialización de estupefacientes.