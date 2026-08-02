Violencia

Santo Tomé: acribillaron a tiros a un joven y ahora lucha por su vida en el hospital Cullen

La víctima, de 22 años, recibió disparos en el abdomen, la zona lumbar y una pierna durante un ataque ocurrido en la madrugada del domingo. Fue operada de urgencia y permanece internada en terapia intensiva, mientras la Justicia intenta identificar a los autores.