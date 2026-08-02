La búsqueda de Johana Mailén Antonich, una joven de 24 años y madre de dos niñas, terminó de manera trágica este domingo en Mar del Plata. La víctima había salido de su casa para asistir a una supuesta entrevista laboral y horas después fue encontrada asesinada en una playa del sur de la ciudad.
Hallaron asesinada a una joven que había salido a una falsa entrevista de trabajo
La joven, madre de dos niñas, había sido citada a un supuesto balneario para una entrevista laboral. Su cuerpo fue encontrado horas después en una playa de la zona sur y la Justicia investiga el caso como un homicidio.
Por el crimen fueron demorados dos hombres de 26 y 27 años, quienes se desempeñaban como serenos en un balneario de la zona. La causa quedó a cargo de la Justicia bonaerense y fue caratulada como homicidio.
La falsa propuesta laboral que derivó en el crimen
Según reconstruyó la investigación, Johana había sido contactada a través de Facebook por una persona que le ofreció un trabajo en un balneario de Punta Mogotes.
Como parte del supuesto proceso de selección, le solicitaron una fotografía para confeccionar un carnet y le indicaron que debía presentarse en un lugar denominado "Balneario Punta Mogotes Cero", un establecimiento inexistente.
Cuando la joven dejó de responder los mensajes y no regresó a su domicilio, su familia radicó una denuncia por averiguación de paradero en la Comisaría 16 de Mar del Plata.
La investigación llevó hasta una playa del sur
Horas más tarde, familiares y una amiga lograron acceder a la cuenta de Facebook de Johana y revisaron la última conversación mantenida con quien la había citado.
Esa información permitió reconstruir sus últimos movimientos y orientar la búsqueda hacia una playa ubicada en la zona sur de la ciudad.
El cuerpo fue hallado detrás de una casilla utilizada por serenos del balneario. De acuerdo con el informe policial, la víctima estaba desnuda, envuelta en una frazada y presentaba las manos y los pies atados.
En las inmediaciones también fue encontrado un tambor metálico de 200 litros con restos de una incineración, un elemento que ahora será sometido a distintas pericias.
Dos hombres fueron demorados
En el marco de la investigación, la Policía identificó a Agustín Nicolás Díaz, de 26 años, y José Luis Aquino, de 27, ambos serenos del predio.
Según el reporte oficial, cuando los familiares llegaron al lugar los sospechosos presentaban lesiones compatibles con una pelea e intentaron escapar.
Finalmente fueron localizados ocultos entre árboles, a pocos metros de donde había sido encontrado el cuerpo, y quedaron demorados a disposición de la Justicia.
La causa quedó en manos de la Fiscalía
La investigación es llevada adelante por la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7 de Mar del Plata, a cargo del fiscal Carlos Russo.
Los peritajes y las declaraciones de testigos serán determinantes para establecer cómo ocurrió el crimen, identificar a todos los responsables y esclarecer si existió una planificación previa mediante la falsa oferta laboral.