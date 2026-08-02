Conmoción en Mar del Plata

Hallaron asesinada a una joven que había salido a una falsa entrevista de trabajo

La joven, madre de dos niñas, había sido citada a un supuesto balneario para una entrevista laboral. Su cuerpo fue encontrado horas después en una playa de la zona sur y la Justicia investiga el caso como un homicidio.