Jurisprudencia de distintas provincias

Cómo se aborda en los tribunales argentinos la figura del femicidio

La Corte Suprema de Justicia de la Nación publicó un compendio con 24 sentencias. Allí se definen los criterios para establecer cuáles son los requisitos para encuadrar los casos. Casi siempre la pena es prisión perpetua. Y también hay condenas a Estados provinciales por inacción, e incluso a un juez.