Un tribunal de segunda instancia revocó la sentencia de un juicio oral y condenó a 10 años de prisión al autor de una tentativa de femicidio cometida en La Gallareta (departamento Vera). Se trata de Ramón Alberto Villanueva, de 64 años, quien había recibido una pena a cinco años de prisión en función de que el ilícito fue considerado un caso de lesiones agravado por el vínculo, pero no se tuvo en cuenta la violencia de género que planteó el MPA.
Revocan una condena por lesiones y lo sentencian a 10 años por tentativa de femicidio en La Gallareta
Un tribunal de segunda instancia avaló el planteo del fiscal Valentín Hereñú, quien apeló la sentencia de un juicio oral en el cual el hecho ilícito había sido considerado un caso de lesiones. El agresor es Ramón Alberto Villanueva, de 64 años, quien había recibido una pena a cinco años de prisión. El funcionario del MPA indicó que “la nueva resolución sienta un precedente significativo porque la víctima fue contundente en su relato en cuanto a la violencia de género, agravante que ahora sí fue tenida en cuenta”.
El fallo del juicio oral fue recurrido por el fiscal Valentín Hereñú, quien representó al MPA en la audiencia de apelación, la cual se desarrolló en los tribunales de Vera. Los camaristas que intervinieron fueron Fabio Mudry, Oscar Burtnik y Martha Feijoó.
El fiscal Hereñú sostuvo que “la nueva resolución sienta un precedente significativo porque la víctima fue muy contundente en su relato en cuanto al contexto en el que fue cometido el ilícito”. En tal sentido, agregó que “ahora los camaristas lo tuvieron en cuenta, revocaron la calificación penal de lesiones, la cambiaron por la de tentativa de femicidio, tal como lo habíamos planteado desde la Fiscalía desde el inicio de la investigación”.
De acuerdo con lo dispuesto por unanimidad en segunda instancia, el hombre de 64 años es autor de una tentativa de femicidio agravado por el vínculo y por ser la víctima mujer y haber mediado violencia de género. “El cambio en la calificación penal era determinante para que Villanueva reciba una pena proporcional a la gravedad del ataque que cometió”, subrayó el fiscal.
Arma blanca
El hecho delictivo por el cual fue condenado Villanueva fue cometido en horas de la madrugada del domingo 17 de diciembre de 2023 en la vía pública.
Hereñú recordó que “el condenado intentó matar a su expareja mientras ella iba a la casa de un familiar”. Al respecto, precisó que “junto con la hija menor de edad de ambos, el hombre interceptó a la víctima y trató de agredirla con una cuchilla”.
“Luego, Villanueva continuó dirigiendo puntazos hacia la mujer y le provocó heridas que pusieron en riesgo su vida”, puntualizó y destacó que “el ataque cesó porque llegaron otros hijos de ambos que le quitaron el arma blanca a su padre”.
En cuanto al contexto del hecho, Hereñú manifestó que “desde hacía tiempo el condenado venía ejerciendo violencia de género física y psicológica en contra de la víctima”. A su vez, hizo hincapié en que “la había amenazado de muerte con un cuchillo, tal como lo sostuvimos durante el debate”.