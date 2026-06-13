Judiciales

Revocan una condena por lesiones y lo sentencian a 10 años por tentativa de femicidio en La Gallareta

Un tribunal de segunda instancia avaló el planteo del fiscal Valentín Hereñú, quien apeló la sentencia de un juicio oral en el cual el hecho ilícito había sido considerado un caso de lesiones. El agresor es Ramón Alberto Villanueva, de 64 años, quien había recibido una pena a cinco años de prisión. El funcionario del MPA indicó que “la nueva resolución sienta un precedente significativo porque la víctima fue contundente en su relato en cuanto a la violencia de género, agravante que ahora sí fue tenida en cuenta”.