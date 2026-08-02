Un hombre de 45 años identificado como Axel Zacarías Arias fue condenado a 16 años y tres meses de prisión por haber disparado con un arma de fuego hacia un auto en el que dos personas circulaban por la ciudad de Santa Fe.
Condenaron a más de 16 años de prisión a un hombre que baleó un automóvil con dos ocupantes
Axel Zacarías Arias fue hallado culpable tras un juicio oral por haber disparado contra un vehículo en el que viajaban dos personas. Una mujer recibió un balazo en la cabeza y sobrevivió gracias a la rápida atención médica. La pena fue unificada con una condena anterior.
La sentencia fue ordenada por unanimidad por los jueces Sergio Carraro (presidente), Pablo Ruiz Staiger y Héctor Aiello, en el marco de un juicio oral y público que se llevó a cabo en los tribunales de la capital provincial.
El fiscal Andrés Marchi estuvo a cargo de la investigación y representó al MPA en el debate. En tal sentido, indicó que “si bien aguardaremos los fundamentos del fallo, en principio valoramos que se haya considerado acreditado que Arias atacó a las víctimas”, y aclaró que “la acusación era por dos tentativas de homicidio y los jueces decidieron recalificar uno de esos hechos como lesiones graves”.
Asimismo, el fiscal especificó que “el monto de la pena dispuesta resultó de la unificación de 12 años de prisión que se le impusieron a Arias en el marco de este legajo penal y una condena anterior que él aún no había terminado de cumplir”.
Armas de fuego
Marchi indicó que “en los primeros minutos del lunes 2 de octubre de 2023, Arias llevó adelante su accionar delictivo en las inmediaciones de Pavón y Lavalle”.
El fiscal precisó que “el condenado realizó una serie de disparos hacia un auto en el que iban dos personas”. Señaló que “una mujer que estaba sentada como acompañante fue impactada por un proyectil en su cabeza”, y agregó que “un hombre que conducía logró evitar la agresión”. Según puntualizó, “la víctima que resultó herida pudo sobrevivir gracias a la pronta atención médica a la que accedió”.
Calificaciones penales
Por otro lado, el funcionario del MPA hizo referencia a que “a Arias también se le impuso la pena porque el martes 24 de octubre de 2023 se le secuestraron armas de fuego en el marco de un allanamiento en el que fue detenido”. Al respecto, detalló que “sin la debida autorización, tenía en su poder una pistola calibre 9 milímetros, una carabina calibre 22 milímetros y municiones”.
Arias fue condenado como autor de una tentativa de homicidio agravado (por el empleo de arma de fuego), lesiones graves dolosas agravadas (por el empleo de arma de fuego) y tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra.