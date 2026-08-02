Santa Fe

Condenaron a más de 16 años de prisión a un hombre que baleó un automóvil con dos ocupantes

Axel Zacarías Arias fue hallado culpable tras un juicio oral por haber disparado contra un vehículo en el que viajaban dos personas. Una mujer recibió un balazo en la cabeza y sobrevivió gracias a la rápida atención médica. La pena fue unificada con una condena anterior.