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Video: hacía maniobras peligrosas en moto y quedó inhabilitado hasta 2099

El conductor compartía las imágenes en redes sociales y fue identificado por las autoridades, que resolvieron suspenderle preventivamente la licencia por sus conductas.

Las imágenes mostraban distintas maniobras realizadas durante sus recorridos.Las imágenes mostraban distintas maniobras realizadas durante sus recorridos.
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Un motociclista fue inhabilitado para conducir hasta 2099 en la provincia de Buenos Aires luego de que las autoridades detectaran una serie de maniobras peligrosas que el propio conductor registraba y difundía en sus redes sociales.

La medida fue adoptada por el Ministerio de Transporte bonaerense, que analizó las imágenes publicadas por el hombre y resolvió suspender preventivamente su licencia.

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Las maniobras que mostraba en redes

En los videos, el motociclista aparecía realizando distintas acciones riesgosas mientras circulaba por calles y rutas con tránsito.

Entre otras maniobras, se lo observaba zigzagueando entre vehículos, conduciendo en una sola rueda y poniéndose de pie mientras la moto continuaba en movimiento.

Según indicaron desde el área de Transporte, el conductor compartía las imágenes en sus redes sociales como una forma de entretenimiento, pese al peligro que representaban tanto para él como para las demás personas que circulaban por la vía pública.

“Conducir implica hacerse responsable de cada decisión y de quienes comparten la vía pública”, señalaron desde el organismo provincial.

Inhabilitaron a una conductora en Mar del Plata

En otro caso, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires dispuso la inhabilitación preventiva de una mujer involucrada en un siniestro vial ocurrido en Mar del Plata.

El hecho tuvo lugar a mediados de julio y tuvo como víctimas a un hombre y su hijo adolescente, quienes fueron atropellados.

La decisión se tomó luego de que las autoridades constataran que la conductora circulaba con una licencia de conducir apócrifa.

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