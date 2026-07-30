Cambiar de casa implica una larga lista de trámites: actualizar el DNI, modificar la dirección en servicios, bancos y organismos públicos. Sin embargo, hay un documento que muchas veces queda fuera de esa lista y cuya falta de actualización puede traer consecuencias importantes: la licencia de conducir.
Qué ocurre con la licencia de conducir cuando la persona cambia de domicilio
Si modificaste el domicilio en tu DNI y todavía no actualizaste la licencia de conducir, hay un plazo legal que no conviene dejar pasar. La Ley Nacional de Tránsito establece cuándo vence el carnet, qué trámite hay que hacer y qué ocurre si el cambio de jurisdicción se realiza fuera de término.
La normativa nacional establece que quienes cambian de domicilio, especialmente si pasan a otra ciudad o jurisdicción, deben informar esa modificación y gestionar un nuevo carnet.
De no hacerlo dentro del plazo previsto por la ley, la licencia pierde vigencia y el conductor deberá iniciar un trámite mucho más complejo.
Más allá de la obligación legal, conocer cómo funciona este procedimiento puede evitar multas, demoras y la necesidad de volver a rendir los exámenes para obtener el carnet.
¿Qué dice la Ley Nacional de Tránsito sobre el cambio de domicilio?
La obligación surge de la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449, que establece que el titular de una licencia de conducir debe denunciar "a la brevedad" cualquier modificación de los datos que figuran en el documento.
Cuando el cambio implica una nueva jurisdicción —por ejemplo, mudarse de una ciudad a otra— el conductor debe solicitar una nueva licencia ante la autoridad correspondiente al nuevo domicilio.
La normativa también establece que la nueva autoridad emitirá el carnet luego de consultar los antecedentes en el Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito (ReNAT) y de recibir la licencia anterior. La vigencia del nuevo documento será por el tiempo que le restaba al carnet original.
El punto más importante para los conductores está en el plazo: la licencia caduca a los 90 días de producido el cambio de domicilio si esa modificación no fue denunciada.
En otras palabras, cambiar el domicilio en el DNI no alcanza. También es necesario actualizar la licencia de conducir cuando corresponde un cambio de jurisdicción.
¿Qué significa "cambio de jurisdicción"?
Muchas personas creen que el trámite solo debe hacerse cuando cambia la provincia. Sin embargo, el concepto es más amplio.
Se considera un cambio de jurisdicción cuando el nuevo domicilio corresponde a otra autoridad emisora de licencias. Es decir, si una persona obtuvo su carnet en una localidad y luego se muda a otra donde la licencia depende de otro municipio o comuna, deberá tramitar una nueva.
Ese procedimiento permite que la autoridad local tenga actualizado el registro del conductor y mantenga vigente la documentación.
Documentación necesaria para realizar el trámite
Antes de solicitar el turno conviene reunir toda la documentación requerida para evitar tener que regresar otro día.
Los requisitos son:
DNI actualizado con el nuevo domicilio (original y fotocopias de la primera y segunda hoja, además del cambio de domicilio).
Licencia de conducir vigente.
Comprobante de pago del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT).
Informe de libre multa impreso.
Contar con toda la documentación agiliza el trámite y evita demoras.
¿Hay que volver a rendir todos los exámenes?
Esta es una de las consultas más frecuentes y la respuesta depende del tiempo transcurrido desde el cambio de domicilio.
Si el trámite se realiza dentro de los 90 días, el conductor únicamente deberá realizar el examen psicofísico. Además, conservará la antigüedad de su licencia.
En cambio, si el plazo ya venció, la situación cambia completamente.
La licencia anterior pierde vigencia y el trámite pasa a ser considerado como una Licencia Nueva.
Eso implica volver a cumplir todas las etapas obligatorias:
Examen psicofísico.
Curso teórico.
Examen teórico.
Prueba práctica de manejo.
Por ese motivo, dejar pasar el plazo puede significar varias jornadas de trámites adicionales, además del costo económico correspondiente.
El documento que puede evitar que vuelvas a ser conductor principiante
Existe otro requisito que muchas personas desconocen y que puede marcar una diferencia importante.
Si la licencia fue emitida en otra localidad y el conductor desea conservar la antigüedad de su carnet, deberá presentar un Certificado de Legalidad.
Ese documento lo entrega la municipalidad o comuna donde fue emitida la última licencia de conducir.
Su función es acreditar oficialmente la validez del carnet anterior para que la nueva jurisdicción pueda reconocer la experiencia del conductor.
¿Por qué es importante?
Porque sin ese certificado la autoridad podría no reconocer la antigüedad de la licencia y el conductor volvería a ser considerado principiante.
Eso implica quedar alcanzado por las restricciones previstas para quienes obtienen el carnet por primera vez, como determinados límites de velocidad y otras condiciones especiales de circulación.
¿Siempre hace falta el Certificado de Legalidad?
No necesariamente.
Si la licencia anterior corresponde al modelo unificado de la Licencia Nacional de Conducir, en muchos casos la información ya se encuentra incorporada al sistema nacional y puede ser verificada automáticamente.
Sin embargo, cuando el carnet fue emitido por una comuna o municipio que no estaba integrado a esa base de datos, el Certificado de Legalidad continúa siendo un requisito indispensable.
Por eso, antes de iniciar el trámite conviene consultar con la municipalidad donde fue emitida la licencia anterior para confirmar si será necesario gestionarlo.
Cinco recomendaciones para evitar problemas
Quienes estén por mudarse o ya cambiaron de domicilio pueden evitar inconvenientes siguiendo algunas medidas sencillas:
Actualizar el DNI lo antes posible y controlar la fecha exacta del cambio.
No esperar hasta el último momento para iniciar el trámite de la licencia.
Solicitar el turno con anticipación, especialmente en épocas de alta demanda.
Verificar si será necesario obtener un Certificado de Legalidad.
Reunir toda la documentación antes de concurrir al turno.
Un trámite simple que evita complicaciones
Aunque muchas personas lo desconocen, el cambio de domicilio puede tener consecuencias directas sobre la validez de la licencia de conducir.
Cumplir con el trámite dentro de los 90 días evita que el carnet caduque, permite conservar la antigüedad como conductor y evita tener que volver a realizar los cursos y exámenes exigidos para una licencia nueva.