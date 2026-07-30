Para tener encuenta

Qué ocurre con la licencia de conducir cuando la persona cambia de domicilio

Si modificaste el domicilio en tu DNI y todavía no actualizaste la licencia de conducir, hay un plazo legal que no conviene dejar pasar. La Ley Nacional de Tránsito establece cuándo vence el carnet, qué trámite hay que hacer y qué ocurre si el cambio de jurisdicción se realiza fuera de término.