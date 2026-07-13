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¿Tenés multas de tránsito? Así podés consultarlas online en Santa Fe

Los conductores de la provincia de Santa Fe pueden verificar si tienen infracciones de tránsito sin salir de su casa. Tanto el Gobierno provincial como los municipios de Santa Fe y Rosario ofrecen plataformas digitales para consultar multas, descargar las boletas de pago y realizar distintos trámites de manera online.