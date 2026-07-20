Guía práctica

Perdí el carnet de vacunación: cómo recuperar el historial y qué hacer si no encontrás los registros

Extraviar el carnet de vacunas no significa perder el registro de las dosis aplicadas ni comenzar el esquema desde cero. Qué herramientas existen para recuperar la información, cuándo sirve un análisis de sangre y qué hacer si no aparece ningún antecedente.