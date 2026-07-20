El carnet de vacunación es uno de los documentos sanitarios más importantes. Allí quedan registradas las vacunas recibidas durante la infancia, la adolescencia y la adultez, información que suele solicitarse para ingresar a una escuela o universidad, comenzar un trabajo, realizar un viaje internacional o simplemente verificar que el esquema de inmunización esté completo.
Perdí el carnet de vacunación: cómo recuperar el historial y qué hacer si no encontrás los registros
Extraviar el carnet de vacunas no significa perder el registro de las dosis aplicadas ni comenzar el esquema desde cero. Qué herramientas existen para recuperar la información, cuándo sirve un análisis de sangre y qué hacer si no aparece ningún antecedente.
Sin embargo, muchas personas descubren que ya no saben dónde está ese documento recién cuando necesitan presentarlo. La buena noticia es que, en la mayoría de los casos, perder el carnet no significa perder el historial de vacunación. Existen distintas alternativas para recuperarlo y completar los datos faltantes sin tener que repetir todas las vacunas.
El primer paso: buscar el historial digital antes de volver a vacunarse
Antes de pensar en comenzar nuevamente un esquema de vacunación, lo primero es verificar si las dosis ya fueron registradas en los sistemas oficiales.
Una de las herramientas más útiles es la aplicación Mi Argentina, donde muchas vacunas aplicadas en los últimos años aparecen cargadas automáticamente.
Para consultarlas solo es necesario:
Descargar la aplicación.
Crear una cuenta o ingresar con la existente.
Validar la identidad.
Acceder al apartado de salud para consultar el historial disponible.
Si alguna vacuna aplicada no figura en el sistema, el siguiente paso es comunicarse con el vacunatorio, hospital o centro de salud donde fue colocada para solicitar que incorporen el registro al Sistema Nacional NOMIVAC, la base oficial de vacunación del país.
Si no aparece el registro, todavía hay alternativas
Cuando el historial digital está incompleto o no existen registros electrónicos, todavía es posible reconstruir parte de la información.
Los especialistas recomiendan buscar antecedentes en distintas fuentes:
Carnets antiguos guardados en el hogar.
Fotocopias o fotografías del certificado.
Historias clínicas.
Registros del pediatra o médico de cabecera.
Escuelas, jardines maternales o universidades donde se haya presentado la libreta sanitaria.
Registros provinciales de vacunación.
En el caso específico de la vacuna contra la fiebre amarilla, si fue aplicada en un vacunatorio privado, generalmente es posible solicitar un duplicado del certificado. Recordar la fecha aproximada o presentar una copia facilita la búsqueda en los archivos del establecimiento.
¿Es necesario volver a vacunarse?
No siempre.
Si parte del historial puede recuperarse, el equipo de salud evaluará cuáles son las dosis faltantes y cuáles ya están correctamente acreditadas.
Incluso cuando no existe ningún comprobante, los especialistas indican que no necesariamente hay que comenzar todos los esquemas desde cero.
La decisión dependerá de la edad, el estado de salud, los factores de riesgo y las vacunas involucradas.
Cuándo un análisis de sangre puede ayudar
En algunos casos es posible realizar un estudio serológico.
Se trata de un análisis de sangre que permite comprobar si una persona conserva defensas frente a determinadas enfermedades.
No existe para todas las vacunas, pero sí puede utilizarse para algunas inmunizaciones importantes como:
Hepatitis A.
Hepatitis B.
Rubéola.
Varicela.
Estos estudios ayudan a evitar aplicaciones innecesarias cuando ya existe inmunidad comprobada.
Qué vacunas suelen revisarse en los adultos
Si finalmente no se encuentran antecedentes suficientes, el médico puede indicar completar algunos esquemas recomendados para la población adulta.
Entre los más frecuentes se encuentran:
Hepatitis B
Se administra en tres dosis:
primera dosis;
segunda al mes;
tercera a los seis meses.
Doble bacteriana o Triple Bacteriana Acelular
Protegen contra:
tétanos;
difteria;
tos convulsa (en el caso de la DTPa).
Triple Viral
Brinda protección frente a:
sarampión;
rubéola;
paperas.
Generalmente requiere dos dosis separadas por al menos un mes, según la situación de cada persona.
Qué hacer si perdiste el carnet: una guía paso a paso
Si no encontrás tu carnet de vacunación, este es el camino recomendado:
1. Revisá Mi Argentina para comprobar si las vacunas ya están registradas.
2. Comunicáte con el vacunatorio donde recibiste las dosis para solicitar la carga en NOMIVAC si falta información.
3. Buscá registros antiguos en historias clínicas, escuelas, pediatras o certificados guardados.
4. Acercate al centro de salud más cercano con tu DNI para que revisen los antecedentes disponibles y emitan un nuevo carnet con las vacunas confirmadas.
5. Consultá con un profesional antes de volver a vacunarte o realizar estudios serológicos.
Además de conservar el carnet físico, los especialistas recomiendan tomar fotografías del documento o guardar una copia digital. Esa simple medida puede facilitar futuras consultas y evitar inconvenientes ante un extravío.
La pérdida del carnet de vacunación puede generar preocupación, pero hoy existen herramientas que permiten recuperar gran parte de la información y completar los esquemas de manera segura.