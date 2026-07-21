Realizar un trámite ante ANSES puede convertirse en una complicación cuando la oficina asignada queda lejos del lugar donde una persona trabaja, estudia o se encuentra temporalmente.
Cómo sacar un turno en ANSES y elegir cualquier oficina para hacer un trámite
ANSES habilitó una nueva modalidad para que los ciudadanos puedan seleccionar libremente la oficina donde desean realizar sus trámites, sin quedar limitados por el domicilio declarado. La opción puede facilitar la gestión a quienes trabajan, estudian, viajan o viven temporalmente en otra localidad. Paso a paso, cómo pedir el turno y qué hacer si necesitás modificarlo o cancelarlo.
Para facilitar el acceso a la atención presencial, el organismo informó una modificación en el sistema de turnos que permite elegir la oficina en la que se desea realizar la gestión, sin restricciones vinculadas al domicilio declarado.
La medida puede resultar especialmente útil para quienes se encuentran de viaje, tienen una residencia transitoria, trabajan en otra localidad o necesitan resolver un trámite mientras permanecen fuera de su lugar habitual de residencia. También puede ayudar a reducir traslados innecesarios y facilitar la organización de quienes deben concurrir personalmente a una oficina.
El cambio no elimina la posibilidad de realizar gestiones de manera virtual cuando el trámite lo permite, pero ofrece una alternativa para aquellas situaciones en las que es necesaria o conveniente la atención presencial. La clave está en conocer cómo funciona el sistema y revisar cuidadosamente los datos antes de confirmar la solicitud.
Paso a paso: cómo solicitar un turno en ANSES
El primer paso para obtener un turno es ingresar al sitio oficial de ANSES. Una vez dentro de la página, hay que dirigirse al apartado "Trámites y servicios" y seleccionar la opción "Turnos".
A partir de allí, el sistema permite iniciar la solicitud y avanzar hacia la elección del trámite que se necesita realizar.
El procedimiento es el siguiente:
1. Ingresar al sitio oficial de ANSES.
Desde la página de ANSES hay que entrar en "Trámites y servicios" y luego seleccionar "Turnos".
2. Elegir "Solicitar un turno".
Esta opción permite comenzar el proceso para reservar una fecha y horario de atención presencial.
3. Seleccionar el trámite.
El ciudadano debe identificar cuál es la gestión que necesita realizar y elegirla entre las opciones disponibles en el sistema.
Es importante seleccionar correctamente el trámite, ya que esto permite que la atención se organice de acuerdo con la gestión que se pretende realizar.
4. Ingresar el número de CUIL.
El sistema solicitará el número de CUIL de la persona titular del trámite. Luego hay que presionar "Continuar" para avanzar.
5. Revisar los datos de contacto.
Antes de continuar, es necesario verificar que el número de teléfono y la dirección de correo electrónico registrados sean correctos.
Este paso es importante porque los datos de contacto pueden ser necesarios para recibir información relacionada con el turno solicitado.
En esta instancia también se debe seleccionar la opción "Buscar por provincia", que permite avanzar con la búsqueda de la oficina en la que se desea realizar el trámite.
6. Elegir la oficina y completar la solicitud.
A partir de allí, el sistema indicará los pasos que se deben seguir para seleccionar la oficina correspondiente y finalizar la solicitud del turno.
La nueva modalidad permite que cada persona pueda buscar una oficina que resulte conveniente según su ubicación y sus necesidades, sin quedar limitada por el domicilio que figura registrado.
Esto puede ser particularmente útil para quienes tienen una rutina laboral en una localidad diferente a la de su domicilio, estudiantes que viven temporalmente en otra ciudad o personas que necesitan realizar una gestión durante un viaje.
Qué hacer si necesitás cambiar o cancelar el turno
Uno de los problemas más frecuentes al momento de realizar trámites presenciales es que la persona no pueda concurrir el día o el horario elegido. En esos casos, es importante no dejar pasar el turno sin más y utilizar las herramientas disponibles para consultar o cancelarlo.
ANSES informa que los turnos solicitados pueden ser consultados y cancelados a través de mi ANSES.
Esto permite revisar la información de la cita y, si finalmente no es posible asistir, cancelar el turno para que la disponibilidad pueda ser aprovechada por otra persona.
Antes de confirmar una solicitud, también es recomendable revisar con atención la fecha, el horario y la oficina seleccionada. Un error en cualquiera de estos datos puede generar inconvenientes y obligar a realizar nuevamente el procedimiento.
La posibilidad de elegir libremente la oficina puede ser una solución práctica para quienes necesitan adaptar sus trámites a su vida cotidiana. En lugar de organizar un viaje exclusivamente para llegar a la oficina vinculada con el domicilio declarado, el ciudadano puede buscar una alternativa que se encuentre más cerca de su lugar de trabajo, estudio o residencia temporal.
La medida también apunta a favorecer una distribución más equilibrada de la atención. Si los ciudadanos pueden seleccionar entre diferentes oficinas, la demanda puede distribuirse de manera más eficiente, lo que contribuye a optimizar la capacidad operativa de las dependencias y reducir los tiempos de espera.
Para quienes viven en ciudades grandes o deben trasladarse desde localidades cercanas, este cambio puede representar una diferencia concreta. Elegir una oficina ubicada en un punto más accesible permite reducir gastos de transporte, evitar viajes innecesarios y organizar mejor el tiempo destinado a la gestión.
De todos modos, antes de solicitar un turno es recomendable revisar si el trámite que se necesita realizar requiere efectivamente atención presencial o si puede resolverse de manera online.
Muchas gestiones de ANSES están disponibles a través de sus canales digitales, lo que permite evitar una visita a una oficina cuando no es necesaria.
En los casos en los que sí se requiere atención presencial, el nuevo sistema ofrece una alternativa para elegir dónde realizar el trámite.
La recomendación para los ciudadanos es simple: ingresar al sitio oficial de ANSES, identificar el trámite, verificar los datos personales y de contacto y elegir la oficina que resulte más conveniente.
También es importante conservar la información del turno una vez confirmado y revisar periódicamente los canales oficiales ante cualquier modificación en el procedimiento.
Para quienes necesitan realizar gestiones ante ANSES de manera ocasional, conocer este mecanismo puede ahorrar tiempo y evitar traslados. Y para quienes realizan trámites con mayor frecuencia, tener presente que la oficina puede elegirse según las necesidades de cada momento permite organizar mejor las gestiones y aprovechar las alternativas disponibles.