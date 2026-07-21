Procedimiento

Cómo sacar un turno en ANSES y elegir cualquier oficina para hacer un trámite

ANSES habilitó una nueva modalidad para que los ciudadanos puedan seleccionar libremente la oficina donde desean realizar sus trámites, sin quedar limitados por el domicilio declarado. La opción puede facilitar la gestión a quienes trabajan, estudian, viajan o viven temporalmente en otra localidad. Paso a paso, cómo pedir el turno y qué hacer si necesitás modificarlo o cancelarlo.