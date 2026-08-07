La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó a un conductor que circulaba con una licencia de conducir falsa durante un operativo realizado en el peaje Agüero, ubicado sobre la autopista Riccheri.
Video: detuvieron a un conductor con licencia falsa y 1,34 de alcohol en sangre
El operativo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial terminó con la retención del vehículo y una intervención judicial por documentación adulterada.
El hombre, de 33 años, fue identificado luego de que el test de alcoholemia arrojara un resultado positivo de 1,34 gramos de alcohol por litro de sangre. Tras esa prueba, los agentes revisaron la documentación presentada y encontraron irregularidades en la Licencia Nacional de Conducir.
El conductor fue sancionado, se le impidió continuar al volante y se procedió a la retención del vehículo. Además, se dio intervención a la Justicia por el presunto delito de falsificación de documento público.
Las irregularidades
El hallazgo de la licencia falsa se produjo cuando los agentes realizaron una revisión del documento luego del resultado positivo del control de alcoholemia.
Durante la inspección, los fiscalizadores observaron diferencias en la impresión de la licencia y detectaron que no contaba con algunas medidas de seguridad que poseen los documentos oficiales, entre ellas elementos visibles bajo luz ultravioleta.
La consulta al Sistema Nacional de Licencias de Conducir confirmó que el hombre no tenía una licencia habilitante vigente. Ante la situación, el propio conductor reconoció que el documento presentado era falso.
Sanción económica y actuación judicial
A partir de la infracción registrada, se labró un acta que contempla una multa superior a los 4,4 millones de pesos. También se retuvo el vehículo y se notificó a la Justicia por la posible comisión del delito de falsificación de documento público, contemplado en el Código Penal.
El procedimiento se llevó adelante durante la madrugada del domingo como parte de los controles de seguridad vial que buscan detectar conductas peligrosas al momento de circular.
En total, durante el operativo fueron controlados 2.300 vehículos y se sancionó a 91 conductores. De ese grupo, 83 fueron por resultados positivos de alcoholemia.
Cómo verifica la ANSV las licencias de conducir
Durante los controles, los agentes verifican la autenticidad de las licencias mediante el Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC), una herramienta que permite comprobar si una persona está habilitada para manejar y si los datos coinciden con los registros oficiales.
Además, las licencias físicas cuentan con distintos mecanismos de seguridad para evitar falsificaciones. Entre ellos se encuentran elementos que pueden ser comprobados por los inspectores durante una fiscalización.
Estas verificaciones permiten detectar a personas que circulan sin autorización, con documentación adulterada o bajo los efectos del alcohol, evitando que continúen en las rutas y reduciendo riesgos para el resto de los usuarios.