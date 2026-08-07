#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Autopista Riccheri

Video: detuvieron a un conductor con licencia falsa y 1,34 de alcohol en sangre

El operativo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial terminó con la retención del vehículo y una intervención judicial por documentación adulterada.

La fiscalización incluyó 2.300 vehículos y dejó 91 sanciones.La fiscalización incluyó 2.300 vehículos y dejó 91 sanciones.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó a un conductor que circulaba con una licencia de conducir falsa durante un operativo realizado en el peaje Agüero, ubicado sobre la autopista Riccheri.

El hombre, de 33 años, fue identificado luego de que el test de alcoholemia arrojara un resultado positivo de 1,34 gramos de alcohol por litro de sangre. Tras esa prueba, los agentes revisaron la documentación presentada y encontraron irregularidades en la Licencia Nacional de Conducir.

Mirá tambiénDetuvieron a un camionero en Córdoba por conducir alcoholizado y agredir a la Policía

El conductor fue sancionado, se le impidió continuar al volante y se procedió a la retención del vehículo. Además, se dio intervención a la Justicia por el presunto delito de falsificación de documento público.

Las irregularidades

El hallazgo de la licencia falsa se produjo cuando los agentes realizaron una revisión del documento luego del resultado positivo del control de alcoholemia.

Durante la inspección, los fiscalizadores observaron diferencias en la impresión de la licencia y detectaron que no contaba con algunas medidas de seguridad que poseen los documentos oficiales, entre ellas elementos visibles bajo luz ultravioleta.

La consulta al Sistema Nacional de Licencias de Conducir confirmó que el hombre no tenía una licencia habilitante vigente. Ante la situación, el propio conductor reconoció que el documento presentado era falso.

Sanción económica y actuación judicial

A partir de la infracción registrada, se labró un acta que contempla una multa superior a los 4,4 millones de pesos. También se retuvo el vehículo y se notificó a la Justicia por la posible comisión del delito de falsificación de documento público, contemplado en el Código Penal.

El procedimiento se llevó adelante durante la madrugada del domingo como parte de los controles de seguridad vial que buscan detectar conductas peligrosas al momento de circular.

Mirá tambiénManejaba con alcohol en sangre y ya cumplía tareas comunitarias por una infracción similar

En total, durante el operativo fueron controlados 2.300 vehículos y se sancionó a 91 conductores. De ese grupo, 83 fueron por resultados positivos de alcoholemia.

Cómo verifica la ANSV las licencias de conducir

Durante los controles, los agentes verifican la autenticidad de las licencias mediante el Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC), una herramienta que permite comprobar si una persona está habilitada para manejar y si los datos coinciden con los registros oficiales.

Además, las licencias físicas cuentan con distintos mecanismos de seguridad para evitar falsificaciones. Entre ellos se encuentran elementos que pueden ser comprobados por los inspectores durante una fiscalización.

Estas verificaciones permiten detectar a personas que circulan sin autorización, con documentación adulterada o bajo los efectos del alcohol, evitando que continúen en las rutas y reduciendo riesgos para el resto de los usuarios.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Buenos Aires
Videos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro