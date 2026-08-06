La Agencia Provincial de Seguridad Vial emitió este jueves 6 un comunicado respecto del viralizado video del senador de la provincia de Santa Fe Oscar Dolzani, en el que al mismo tiempo conduce un vehículo por la ruta, sostiene un mate y usa su teléfono celular.
Quitan el carnet de conducir al senador que publicó un video con mate y celular al volante
El santafesino Oscar Dolzani había pedido disculpas por su falta, tras las repercusiones por su publicación. Ahora, también en redes sociales la APSV comunicó que de modo preventivo le suspendió preventivamente la licencia de conducir y citará para su reeducación vial.
La APSV decidió la suspensión preventiva de su licencia de conducir y le ordenó realizar un curso de reeducación vial y que “cumplimente nuevamente con los exámenes establecidos para determinar su aptitud actual para conducir.
Además de su comparecencia ante el Juzgado de Faltas competente a los efectos de resolver las actas constatadas y registradas en SIJAI (Sistema de Juzgamiento y Administración de Infracciones) vinculadas a su DNI”.
El episodio fue de las redes sociales a los despachos de la agencia oficial del Estado Provincial y llevó varios días hasta que finalmente reaccionara la APSV. El video en las redes del senador que habitualmente difunden sus actividades buscaba mostrarlo en plena labor, ocupado y así se propagó también la prueba de las infracciones de tránsito cometidas.
Días después de la publicación, ya durante la semana en curso, el legislador consideró necesario expresar que su conducta había estado “mal, muy mal” y pidió públicamente sus disculpas a los santafesinos.
Las reacciones en redes y en el ámbito legislativo fueron inmediatas, porque el video no admite dudas: en la grabación se ve al representante por San Javier que usa apenas parte de su mano izquierda, con la que sostiene además un mate, para tomar el volante, mientras que con la derecha libre usa su celular.
Luego de unos segundos, con la diestra lejos del volante, gesticula al ritmo de la música elegida. Son todas acciones imprudentes y penadas por las normas de tránsito.
"Le ponemos onda"
Dolzani fue grabado por su acompañante quien le pregunta qué canción le recordaba a su infancia y juventud y de inmediato con el teléfono busca ese tema musical, apartando la atención de la conducción.
Una vez que da con "Me enamoré", de Agrupación Marilyn, sube el volumen del equipo de audio de la camioneta y sigue con su mano derecha el ritmo.
El video fue publicado en la cuenta de Instagram del legislador radical con la expresión "Le ponemos onda a la recorrida".