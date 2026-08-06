Agencia Provincial de Seguridad Vial

Quitan el carnet de conducir al senador que publicó un video con mate y celular al volante

El santafesino Oscar Dolzani había pedido disculpas por su falta, tras las repercusiones por su publicación. Ahora, también en redes sociales la APSV comunicó que de modo preventivo le suspendió preventivamente la licencia de conducir y citará para su reeducación vial.