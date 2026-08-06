A buen ritmo

La obra del Instituto N° 8 de Santa Fe ya supera el 70% de avance: cuándo se podría inaugurar

Ya se está terminando la "primera piel" de cierre de vidrio y en breve comenzará la ejecución de la segunda fase de la fachada, con un sistema de parasolado. Se trata de una nueva sede para uno de los profesorados más grandes de la ciudad, con varias carreras y alrededor de 3 mil alumnos.