La jornada de paro convocada por gremios nacionales y acompañada por sindicatos provinciales tuvo, según el Gobierno de Santa Fe, el nivel más bajo de adhesión registrado hasta el momento entre los docentes de escuelas públicas.
El 95,6 % de los docentes santafesinos declaró haber trabajado durante el paro del 3 de agosto
El Gobierno provincial informó que más de 56.000 docentes completaron la Declaración Jurada de Prestación de Servicios correspondiente al paro del lunes 3 de agosto
Los datos oficiales indican que la amplia mayoría de los establecimientos educativos funcionó con normalidad y que la mayor parte de los maestros declaró haber asistido a trabajar.
Más de 56.000 docentes informaron que estuvieron en las aulas
El Ministerio de Educación informó que el 95,61 % de los docentes de escuelas públicas completó la Declaración Jurada de Prestación de Servicios, indicando que el lunes 3 de agosto concurrió a dar clases.
En total, 56.449 docentes realizaron el trámite a través de la plataforma Mi Legajo, cuyo plazo para completar la declaración finalizó este miércoles a las 23.59.
De acuerdo con la cartera educativa, este porcentaje representa el mayor nivel de no adhesión a una medida de fuerza registrado desde que se implementó el sistema de declaración jurada para relevar la prestación de servicios durante los paros docentes.
Los datos fueron difundidos una vez concluido el período establecido para que los trabajadores de la educación informaran oficialmente si habían prestado servicios durante la jornada de protesta.
Casi la totalidad de las escuelas públicas permaneció abierta
El relevamiento realizado por el Ministerio de Educación, a través de las Delegaciones Regionales, también muestra un alto nivel de funcionamiento de los establecimientos educativos.
Según la información oficial, de las 3.342 escuelas de gestión oficial relevadas en toda la provincia, 3.336 permanecieron abiertas y funcionando, mientras que solo seis establecimientos estuvieron cerrados.
Esto representa que el 99,82 % de las escuelas públicas desarrolló actividades durante la jornada del lunes 3 de agosto, un porcentaje que, de acuerdo con el Gobierno provincial, refleja el normal funcionamiento del sistema educativo pese a la convocatoria al paro.
Desde el Ministerio de Educación destacaron el compromiso de quienes asistieron a trabajar y valoraron el esfuerzo realizado para garantizar la continuidad de las clases.
"Reconocemos y agradecemos a todos los docentes que fueron a trabajar y estuvieron en las aulas con mucho compromiso, porque eso representa una gran vocación por enseñar y un esfuerzo sostenido de los maestros que comprendieron que es muy importante que los chicos estén en las escuelas incorporando nuevos aprendizajes", expresaron desde la cartera educativa.