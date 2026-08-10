Un hombre fue detenido en el barrio porteño de Caballito luego de ser acusado de vender por redes sociales dos monitores multiparamétricos que habían sido robados del área de Terapia Intensiva del Hospital Fernández.
Caballito: robó monitores de un hospital y cayó tras una compra controlada
El sospechoso ofrecía los equipos por redes sociales y fue descubierto luego de que un empleado reconociera los dispositivos como parte del material sustraído del centro de salud.
El arresto se concretó mediante un operativo cerrojo que incluyó una compra controlada, organizada por efectivos policiales con autorización judicial.
Cómo descubrieron la venta
La investigación comenzó a partir de la denuncia de un empleado del Hospital Fernández, quien detectó en una plataforma de ventas una publicación en la que ofrecían dos monitores multiparamétricos.
Los equipos tenían un valor de $1 millón y, según pudo determinar el denunciante, sus características y números de serie coincidían con los aparatos sustraídos del centro de salud.
A partir de esa información, intervino personal de la División Investigaciones 14 para avanzar con la investigación.
Simularon una compra para detenerlo
Con autorización de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14, a cargo de Pablo Recchini y con la Secretaría de Laura Rongo, los investigadores coordinaron una operación para concretar la compra de los dispositivos y detener al sospechoso.
El empleado del hospital se contactó con el supuesto vendedor y acordó encontrarse en una estación de servicio ubicada en el cruce de las avenidas La Plata e Independencia.
Cuando el hombre llegó al lugar, los policías desplegaron el operativo y lograron reducirlo y detenerlo.
Encontraron más elementos médicos
Durante la requisa, realizada en presencia de testigos, los agentes encontraron los dos monitores que habían sido denunciados como robados.
Además, el detenido llevaba otros elementos de uso hospitalario cuya procedencia no pudo justificar. Entre ellos había un monitor de latidos fetales, una bomba de vacío y varios instrumentos médicos.
La Fiscalía dio intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13, a cargo de Diego Slupsky y con la Secretaría 140 de Enrique De Schuttere.
Equipos valuados en $9 millones
Por disposición de las autoridades judiciales, el hombre quedó detenido y fueron secuestrados todos los elementos que tenía en su poder.
Según se informó, el valor de mercado del conjunto de equipos médicos rondaría los $9 millones. También fueron incautados su teléfono celular y un Chevrolet Spin azul, vehículo en el que había llegado al lugar del encuentro.
El detenido, además, cuenta con antecedentes por violencia de género y hurto.