El juicio oral y público contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz comenzará este lunes, luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 confirmara la fecha y rechazara el pedido de suspensión presentado por la defensa del músico.
Este lunes comienza el juicio a Pity Álvarez: de qué se lo acusa
El músico deberá responder por la muerte de Cristian Díaz, ocurrida en 2018, además de otras denuncias vinculadas con hechos registrados dos años antes.
El debate se desarrollará durante 11 audiencias previstas para agosto y septiembre en los tribunales porteños. El proceso busca determinar la responsabilidad del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados por el crimen ocurrido en julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano.
La defensa lo había pedido postergar
Los abogados de Álvarez habían solicitado que se suspendiera el inicio del juicio al considerar que todavía existían recursos pendientes de resolución. Para fundamentar el planteo, hicieron referencia al artículo 353 del Código Procesal Penal de la Nación.
Sin embargo, el tribunal rechazó el pedido y respaldó la postura de la fiscalía. El fiscal Sandro Abraldes, titular de la Fiscalía General N° 27, había sostenido que el juicio oral constituye el ámbito correspondiente para resolver las cuestiones pendientes y garantizar el ejercicio de los derechos de todas las partes.
Además, el representante del Ministerio Público cuestionó que la participación en las audiencias pudiera ser considerada una actividad riesgosa para el acusado, teniendo en cuenta sus recientes apariciones públicas, entre ellas recitales, entrevistas y publicaciones en redes sociales.
Condiciones de afrontar el juicio
Uno de los puntos centrales para definir el inicio del proceso estuvo relacionado con la capacidad de Álvarez para participar del debate.
Un informe del Cuerpo Médico Forense determinó que el músico posee la capacidad cognitiva necesaria para afrontar las distintas etapas del juicio. A partir de esas conclusiones, el juez Gustavo Goerner, cuyo voto fue acompañado por los magistrados Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro, ratificó la aptitud psiquiátrica del acusado.
El tribunal consideró que no correspondía postergar indefinidamente el proceso a la espera de tratamientos de rehabilitación. En ese sentido, señaló que una eventual interrupción o falta de continuidad de esas terapias podría derivar en nuevas postergaciones.
Los magistrados también remarcaron la obligación del Estado de garantizar que las víctimas puedan acceder a un proceso con celeridad y obtener una respuesta judicial.
Cómo ocurrió el crimen de Cristian Díaz
Según consta en el expediente, el hecho ocurrió durante la madrugada del 12 de julio de 2018, cuando Álvarez y Díaz protagonizaron una discusión en el complejo habitacional Samoré, ubicado en Villa Lugano.
De acuerdo con la reconstrucción incorporada a la causa, durante el enfrentamiento el músico habría sacado una pistola calibre 6,35 de su campera y disparado contra Díaz. La víctima recibió varios impactos en la cabeza y murió como consecuencia de las lesiones y una hemorragia interna.
Luego del episodio, Álvarez se habría retirado del lugar.
Otros delitos que serán juzgados
Además del homicidio de Díaz, el músico deberá responder en este proceso por otros hechos denunciados.
La acusación también contempla los delitos de privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas en perjuicio de su mánager y de una amiga. Estos episodios habrían ocurrido en noviembre de 2016.
Un proceso que sufrió varias postergaciones
La causa había llegado a la instancia de juicio en noviembre de 2018. Sin embargo, el proceso fue suspendido posteriormente debido a informes del Cuerpo Médico Forense relacionados con la salud mental del acusado.
El trámite volvió a frenarse en 2021 y luego en marzo de 2023, hasta que nuevas evaluaciones determinaron que Álvarez cuenta con las condiciones cognitivas necesarias para participar del debate oral.