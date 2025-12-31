Su show reavivó el debate

Pity Álvarez deberá someterse a una nueva evaluación psiquiátrica

El juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz permanece frenado debido al estado de salud mental del músico. La polémica se intensificó luego de que surgieran dudas sobre la capacidad del músico para firmar contratos y presentarse en vivo.