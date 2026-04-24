Por homicidio

“Me las mandé y tuve que pagar”: Pity Álvarez le contó a Andy Kusnetzoff cómo fue estar preso

El excantante de Viejas Locas e Intoxicados, que presentó su nuevo tema, Lejos de ser, habló en forma descarnada: "Estuvo bueno, me bajó un poquito los humitos".