Conferencia de prensa

La causa por el geriátrico incendiado podría extenderse a otros establecimientos clandestinos

El fiscal Manuel Cecchini confirmó que la investigación abierta tras el incendio en un asilo ilegal de barrio Nuevo Horizonte no se limita al establecimiento donde fueron rescatados siete adultos mayores. Aunque evitó brindar precisiones para no afectar la pesquisa, aseguró que existe una línea investigativa más amplia y explicó por qué, por el momento, sólo se imputó el delito de abandono de personas a la presunta responsable del lugar.