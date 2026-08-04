Este martes por la tarde, cerca de las 18.30, se presentó en sede de la Policía de Investigaciones la dueña del “geriátrico del horror” en barrio Nuevo Horizonte de la ciudad de Santa Fe.
Se presentó ante la PDI la dueña del “geriátrico del horror” y quedó detenida
Se trata de María Laura Milia Gamboa, quien está acusada de graves delitos. Abuelos que residían en el lugar contaron luego del incendio que padecían maltratos y la falta de alimento, entre otras cosas.
La mujer, llamada María Laura Milia Gamboa era buscada luego del incendio ocurrido la semana pasada en la residencia de calle Gollán al 10.100.
Inmediatamente quedó detenida, acusada de distintos delitos por denuncias que salieron a la luz luego de que uno de los internos iniciara un incendio para llamar la atención de las autoridades.
La mujer será imputada en las próximas horas por el fiscal del caso, el doctor Manuel Cecchini, quien también tiene en la mira a otro sujeto que también está tras las rejas, el hombre que era encargado del hogar.
Maltratos
Los testimonios que figurarían en el expediente son crudos. Los internos señalan que eran maltratados física y psicológicamente. Además, indican que las condiciones del lugar eran deplorables.
Uno de los denunciantes dijo que los habían dejado solos y que hacía cinco días que nadie les daba de comer.
Otro hizo referencia a que las autoridades del geriátrico les habían retenido sus tarjetas de cobro.
Este es un dato especialmente apuntado por la fiscalía, porque la misma mujer habría sido acusada por estafas con maniobras de estas características el año pasado.
Según pudo saberse, mañana sería imputado el hombre detenido, encargado del lugar, y el viernes le llegaría el turno a la mujer.