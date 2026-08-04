Geriátrico del Horror: así se quedaban con el dinero de los abuelos

Será ahora la Justicia la que deberá determinar si existió un patrón de conducta y reconstruir, a partir de los movimientos bancarios y demás pruebas, el destino del dinero.Congelamiento, devolución de lo extraído irregularmente por Maria Laura M.G,. hoy prófuga a uno de los residentes, presentada por familiares de una de las víctimas.