Geriátrico del horror

El escalofriante relato de una hija que pudo salvar a su padre del centro clandestino de ancianos

Tras cuatro meses de espera, una mujer declaró ante la Fiscalía y reconstruyó cómo logró sacar a su padre de un geriátrico clandestino. Denunció la retención de documentos y dinero, la presunta sedación del adulto mayor y el rol de distintos organismos públicos en un entramado que ahora también podría ser investigado como un caso de trata de personas.